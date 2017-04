Ubisoft inaugure deux studios à Berlin et Bordeaux

Alors qu’il est toujours convoité par Vivendi, l’éditeur français Ubisoft annonce l’ouverture de nouveaux studios en Allemagne et en France pour augmenter sa capacité créative en Europe.

Présent à Paris, Montpellier et Annecy, Ubisoft poursuit son expansion en France après une excursion à l’international, notamment au Canada où il a beaucoup investi. L’éditeur fera de même également en Allemagne, alors qu’un nouveau studio accompagnera Blue Byte, l’une des premières acquisitions d’Ubisoft, conclue en 2001.

Ubisoft Berlin et Ubisoft Bordeaux participeront ainsi au développement de jeux AAA «sur certaines des plus grosses franchises d’Ubisoft» aux dires de l’entreprise, qui prévoit y embaucher plus de 100 nouveaux employés pour la première année.

«Nous sommes fiers d’attirer et de conserver les talents les plus créatifs du monde, et d’établir les jeux vidéo comme étant une option de carrière viable ainsi qu’un facteur de développement économique dans de nouveaux endroits», a affirmé Christine Burgess-Quémard, directrice exécutive des studios d’Ubisoft.

«Ouvrir de nouveaux studios en France et en Allemagne nous permettra d’offrir plus d’opportunités aux diplômés compétents, mais également aux vétérans de l’industrie dans ces régions, qui en retour aideront nos équipes talentueuses pour le développement de certaines de nos plus grosses franchises.»

Le studio de Bordeaux sera sous la responsabilité directe de Xavier Poix, directeur des studios français. Il est question pour la nouvelle équipe de collaborer au développement «des marques les plus importantes jamais créées en France». Ubisoft cite en exemple les jeux Just Dance, mais aussi Steep et Ghost Recon Wildlands – des «marques importantes» pourtant si jeunes. Dans son communiqué, l’éditeur souligne le fort héritage numérique de Bordeaux, dont l’industrie du jeu vidéo est en pleine expansion et bien appuyé par les écoles et formations locales spécialisées.

En Allemagne, c’est Benedikt Grindel, actuel directeur de Blue Byte, qui sera responsable d’Ubisoft Berlin. Le nouveau studio viendra prêter main-forte sur un projet secret actuellement en chantier chez Blue Byte à Düsseldorf et Mayence. Réputé pour les séries The Settlers et Anno, Blue Byte a plus récemment réalisé la version PC de For Honor, Assassin’s Creed Identity sur Android et iOS, en plus d’offrir un soutien à Ubisoft Montréal pour les DLC de Rainbow Six Siege. Ubisoft ne manque pas de rappeler que Berlin est renommée pour les arts, la mode, le design et la musique, en plus d’être une destination très prisée en Europe pour les startups du secteur technologique.

Pour connaître les offres d’emplois attachés aux studios de Berlin et de Bordeaux, visitez le site d’Ubisoft.

Quand Montréal est plus important que la France

En terme de main d’œuvre, Ubisoft est plus présent à Montréal, avec 3 000 employés, que dans toute la France, où il est représenté par environ 2 000 personnes.

Comme le souligne l’AFP, Ubisoft n’avait pas fondé de nouveau studio en France depuis 20 ans. La nouvelle constitue une première étape importante liée à une déclaration du PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, qui a annoncé l’an dernier vouloir recruter de 500 à 1 000 nouveaux employés en France au cours des 10 prochaines années.

Alors qu’il compte un bassin de plus de 10 000 employés à l’échelle internationale, l’éditeur français est plus présent en terme de main d’œuvre à Montréal, avec 3 000 employés selon Ubisoft Montréal, que dans toute la France, où il est représenté par environ 2 000 personnes selon les estimations de l’AFP.

Pendant ce temps, la menace d’un détournement hostile de la part de Vivendi pèse toujours sur Ubisoft.

Aux dernières nouvelles, la participation de Vivendi dans Ubisoft a dépassé le cap des 25% en décembre dernier. Rappelons que selon la législation française, un actionnaire est contraint de déposer une offre publique d’achat lorsque sa participation dans une société atteint 30%. Vivendi persiste à dire qu’elle n’a nullement l’intention de déposer une offre publique ni d’acquérir le contrôle d’Ubisoft; elle ne fait qu’investir selon les conditions du marché.