Samsung privilégiera Google Play Music dans ses téléphones

Les propriétaires du Galaxy S8 pourront également stocker jusqu’à 100 000 chansons sur Google Play Music gratuitement.

Samsung, qui a toujours été méfiante à l’idée d’embrasser les applications natives d’Android en préférant rediriger sa clientèle vers les équivalents de sa propre création, semble avoir changé son fusil d’épaule. C’est du moins l’impression qui se dégage de sa décision de privilégier l’application Play Music de Google comme lecteur musical offert par défaut sur l’ensemble de ses appareils.

La nouvelle coïncide avec le lancement de la gamme Galaxy S8. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard : Google permettra aux utilisateurs des nouveaux téléphones phares de Samsung de stocker gratuitement dans le nuage jusqu’à 100 000 chansons puisées de leur bibliothèque musicale personnelle. Concrètement, il s’agit du double de ce qui est déjà accordé par le service à l’ensemble des utilisateurs.

Alors que ce nouveau partenariat est en vigueur depuis aujourd’hui sur les Galaxy S8 et S8+, il est important de rappeler que Play Music était pourtant déjà l’application par défaut du Galaxy S7.

Parmi les autres privilèges dont pourront bénéficier les utilisateurs de Galaxy S8 et S8+, on retrouve aussi une période d’essai gratuite de trois mois au service musical par abonnement de Google. À noter que cette offre, tout comme c’était le cas pour les nouveaux propriétaires de la gamme Pixel et de quelques autres appareils Android, n’est valide que pour les nouvelles inscriptions.

Google s’est également engagé à offrir «des fonctionnalités spéciales dans Google Play Music exclusives aux clients de Samsung», dont une compatibilité avec Bixby, l’assistant personnel de Samsung, une fois que les commandes vocales seront déployées à l’ensemble des utilisateurs.