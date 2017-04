Nintendo Switch : La FTC met en garde les consommateurs contre les faux émulateurs

La popularité de la Nintendo Switch a poussé des fraudeurs à pondre de présumés émulateurs dans l’espoir de subtiliser des informations confidentielles des internautes.

Si vous n’avez toujours pas réussi à mettre la main sur une Nintendo Switch, télécharger un émulateur peut sembler être une solution de rechange intéressante en attendant de posséder le système. Mais selon la Federal Trade Commission, il n’existe à l’heure actuelle aucun émulateur de Nintendo Switch fonctionnel. Lorsque vous téléchargez l’un d’entre eux, vous vous apprêtez en réalité à installer des maliciels susceptibles de mettre à mal votre PC.

Attention, il n’est pas question ici des percées récentes réalisées par la communauté des développeurs de CEMU, qui ont réussi à exécuter The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur PC en 4K avec des performances supérieures à celles offertes par la nouvelle console de Nintendo. Il est question ici d’émuler l’édition Wii U du jeu, et dans ce cas précis, cette émulation est bien authentique.

Évidemment, la FTC ne mentionne rien à propos de cette nuance. Mais elle ne condamne pas non plus les intentions des internautes souhaitant télécharger de tels logiciels (ce n’est pas son rôle de toute façon). L’agence fédérale américaine avise simplement la population que l’installation de ces présumés émulateurs est susceptible de déployer des logiciels vous invitant à payer pour résoudre des problèmes inexistants.

Certains sites vous proposeront même de remplir un sondage avant d’être récompensé par l’émulateur en question. Mais ces sondages semblent beaucoup plus intéressés par vos informations bancaires que par des informations d’ordre plus général.

Si vous avez l’impression que tout le monde (peut-être même la FTC) possède une Nintendo Switch contrairement à vous, la FTC vous invite à y jouer chez votre ami en attendant de pouvoir vous procurer votre propre console. Vous n’avez pas d’ami propriétaire de Nintendo Switch? Alors faites-vous de nouveaux amis.