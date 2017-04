Spotify prépare son propre gadget techno

Vous avez bien lu : le populaire service musical par abonnement souhaite produire son propre matériel.

Spotify sera-t-elle l’entreprise qui propulsera les montres connectées au statut d’accessoires incontournables tels que sont devenus les téléphones intelligents? Doit-on s’attendre plutôt à un haut-parleur ou une paire de verres fumés?

Les paris sont ouverts, du moins à la façon dont Spotify décrit ses intentions selon le nouveau poste de gestionnaire de produit senior partagé dans la section Opportunités de carrière de son site web. Le candidat doit s’attendre à diriger «une initiative visant à offrir du matériel conçu directement par Spotify» pour «un produit déterminant de sa catégorie évoquant la Pebble Watch, l’Echo d’Amazon ou les Spectacles de Snap».

D’autres offres d’emplois montrent que Spotify est à la recherche de personnes pour prêter main-forte à l’entreprise, notamment dans le développement de son système de reconnaissance vocale. Selon le blogue Zats Not Funny, qui cite une source crédible, Spotify est bel et bien en train de préparer un accessoire connecté, et tout porte à croire qu’un assistant personnel intelligent ou une fonction de reconnaissance vocale sera au rendez-vous.

Les comparaisons avec la Pebble, l’Echo et les Spectacles laissent présager que le mystérieux produit en question pourrait bien être fondamentalement différent. Après tout, ces produits sont tous parvenus à se démarquer lors de leur lancement en poussant l’enveloppe un peu plus loin.

Chose certaine, la musique sera au rendez-vous. À moins que Spotify s’investisse dans un nouveau créneau complètement différent de l’industrie dans laquelle elle opère actuellement, et qu’elle amène avec elle son bassin d’utilisateurs «existants et nouveaux».