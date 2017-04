Bande-annonce du mode histoire de Marvel vs. Capcom : Infinite

Que vous le voulez ou non, la prochaine itération du jeu de combat Marvel vs. Capcom aura un mode histoire bourré de cinématiques.

C’est en effet ce que Capcom a annoncé aujourd’hui par le biais d’une première bande-annonce mettant l’accent sur le mode en question.

Au programme : Hulk est fâché, Chris Redfield est fâché, Thor est fâché, Captain America est fâché, Chun Li est fâchée, et une horde de combattants de rose vêtus n’ont pas l’air heureux non plus. Mega Man X se fait même écraser. C’pas drôle. Mais le Rocket Raccoon de Guardians of the Galaxy pousse une blague à la toute fin, alors ça va.

On retrouve ainsi les personnages des deux univers s’unir pour combattre une armée menaçante appelée Ultron Sigma. C’est donc Marvel vs. Capcom, mais pas tout à fait.

Les précommandes de Marvel vs. Capcom : Infinite pour PlayStation 4, Xbox One et PC sont lancés aujourd’hui, à partir de 79,99$ CA (ou 49,99€) pour l’édition standard. L’édition deluxe, composée de la passe saisonnière 2017 (donnant accès à 6 personnages supplémentaires, incluant Sigma), est quant à elle affichée à 119,99$ CA (ou 79,98€).

Selon Capcom, les précommandes de l’édition standard seront récompensées par les costumes Warrior Thor et Evil Ryu en Amérique du Nord, et selon ce qu’affiche Steam, ces récompenses semblent être identiques pour l’Europe également. Les personnes qui précommandent l’édition deluxe obtiendront en tout quatre costumes : les mêmes que la précommande de l’édition standard, en plus de Gladiator Hulk et Mega Man Command Mission X.

Marvel vs. Capcom : Infinite sera lancé le 19 septembre prochain.