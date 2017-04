Night Trap fera un retour sur PlayStation 4 et Xbox One

Pour souligner son 25e anniversaire, une version remastérisée de Night Trap sera lancé ce printemps.

Oui, vous avez bien lu, Night Trap, le controversé jeu vidéo / film interactif ayant en partie contribué à la création de l’Entertainment Software Rating Board en Amérique du Nord par son contenu violent et sexuellement suggestif, renaîtra sur PlayStation 4 et Xbox One.

Dans Night Trap, vous incarnez un agent du S.C.A.T. (le Special Control Attack Team) ayant pour mission de surveiller un groupe de jeunes filles dans une soirée pyjama afin de les protéger des griffes de vampires. À l’aide d’un système de caméras, vous devez observer les différentes pièces de la maison et passer sans arrêt d’une caméra à l’autre afin de ne rien rater de l’action. Grâce à des pièges dissimulés un peu partout dans la maison, vous aurez l’occasion d’empêcher les vampires d’atteindre les adolescentes.

C’est essentiellement Five Night at Freddy’s, mais avec des séquences FMV dignes de films de série B et un danger qui ne vous guette pas directement.

Il est d’ailleurs tout de même ironique qu’un jeu dont le gameplay a été décrié comme étant si mauvais par les joueurs à l’époque partage autant de points en commun avec un jeu indépendant encensé par la communauté de joueurs modernes.

La bande-annonce nous montre que l’interface de cette nouvelle version a été remaniée pour mieux paraître sur les écrans 1080p, tout comme les séquences vidéos, dont les pellicules de sa piètre qualité de production ont été finement numérisées. Il faut savoir que dans sa version originale, ces séquences étaient encodées en 256 × 224 pixels. Sur PlayStation 4 et Xbox One, ont aura au moins droit à 1080 lignes de hauteur (mais selon un ratio de 4:3).

Il est intéressant de souligner que l’ambiance très années 80 qui se dégage du jeu est tout à fait légitime. Certes, le jeu a vu le jour en 1992, mais son tournage a eu lieu en 1987. Le projet était initialement destiné pour la Control-Vision, une console de jeux vidéo n’ayant jamais vu le jour qui devait être alimentée par des cassettes VHS.

Night Trap : 25th Anniversary Edition sera lancé par Screaming Vilains ce printemps sur PlayStation 4 et Xbox One en version téléchargeable. Une édition physique pour la PlayStation 4 sera également produite en quantités limitées par Limited Run Games.

En attendant sa sortie, sachez que vous pouvez télécharger la chanson thème du jeu sur le site de Screaming Vilains.