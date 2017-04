Voici la bande-annonce de Call of Duty : WWII

Activision a enfin dévoilé les premières images de la prochaine itération de la série Call of Duty qui explorera pour une énième fois le conflit de la Seconde Guerre mondiale.

C’est un retour aux sources pour Call of Duty : WWII, qui sera cette fois développé par Sledgehammer, et qui se déroulera lors de l’invasion alliée de l’Europe de 1944 à 1945. Le jeu mettra en vedette Ronald «Red» Daniels, une recrue de la première division d’infanterie des des forces armées américaines (bien sûr), également connue sous le nom de Fighting First.

Un mode coopératif attaché à la campagne solo est également prévu, et marquera notamment le retour des zombies dans Call of Duty. Inutile de rappeler que les zombies ont joué un rôle décisif dans ce chapitre de l’histoire (on raconte qu’Adolf Hitler était d’ailleurs un zombie).

En ce qui concerne les modes multijoueurs, il est question de la confrontation des deux clans avec des objectifs basés sur la capture de territoire. Le quartier-général (ou Headquarters) sera un espace social où les joueurs pourront échanger et vraisemblablement se joindre à une partie.

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que Call of Duty emprunte la Second Guerre mondiale comme thématique principale. Les trois premiers jeux de la franchise ont exploré cette guerre, tout comme Call of Duty : World at War en 2008. Par la suite, Infinity Wars, Treyarch et Sledghammer ont décidé de se concentrer sur d’autres périodes, notamment avec les sous-séries Modern Warfare et Black Ops.

Call of Duty : WWII sera lancé le 3 novembre prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et les précommandes pour le jeu ont débuté aujourd’hui même. On retrouvera d’abord l’édition standard, affichée à 79,99$ CA (59,99€), puis l’édition deluxe, à 129,99$ CA (99,99€), qui inclut la passe saisonnière et du contenu additionnel.

Enfin, on retrouvera également l’édition pro, qui est essentiellement la copie physique de l’édition deluxe, mais offerte pour un temps limité et exclusivement chez GameStop aux États-Unis. On ignore si cette entente d’exclusivité sera également appliquée au Canada – les éditeurs ne faisant que rarement la distinction entre l’Amérique du Nord et les États-Unis eux-mêmes. Cette édition comprend un boîtier métallique, et des casquettes seront distribués aux personnes effectuant toutes précommandes (édition standard ou pro) chez GameStop.