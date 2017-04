Ce n’est pas encore terminé, voici la New Nintendo 2DS XL

Certes, la Nintendo Switch est un succès. Malgré tout, Nintendo n’en a pas encore fini avec sa gamme de consoles portables.

Vous n’avez pas les moyens de vous procurer une Switch? Si c’est le cas, et que vous étiez rébarbatif à l’idée d’acheter une Nintendo 2DS par crainte d’abîmer l’un de ses écrans lors de son transport, la New Nintendo 2DS XL pourrait bien vous intéresser.

La New Nintendo 2DS XL sera ainsi lancé au Canada le 28 juillet et se vendra 199,99$ CA.

Car oui, la famille de consoles 3DS s’agrandira bel et bien cet été. La New Nintendo 2DS XL sera ainsi lancé au Canada le 28 juillet au prix de 199,99$ CA. C’est 90$ de plus que la 2DS, et 40$ de moins que la 3DS XL.

«Cette nouvelle addition à la gamme de consoles portables de Nintendo prouve notre engagement envers le marché des consoles portables», affirme Reggie Fils-Aimé, le président et chef de l’exploitation de Nintendo of America. «La New Nintendo 2DS XL dispose d’un boîtier refermable au design superbe et offre un bon compromis, tant au niveau du prix que de la performance.»

La New Nintendo 2DS XL est identique à la New Nintendo 3DS XL, avec son boîtier refermable, ses boutons (dont le stick C généralement utilisé pour la caméra), ses caractéristiques techniques, mais sans l’apport de la 3D sur l’écran supérieur. On retrouvera également un adaptateur AC (étrangement absent de la New Nintendo 3DS XL) et une carte microSD de 4 Go. Bien entendu, cette console est compatible avec tous les jeux 3DS.

Comme le mentionne Fils-Aimé, le lancement de cette console démontre que Nintendo n’en a pas fini avec ses consoles portables, bien que la plus puissante Nintendo Switch partage également cette vocation. À noter que la gamme 3DS compte un bassin de plus de 64 millions d’utilisateurs. Qui plus est, le lancement de la New Nintendo 2DS XL en Amérique du Nord coïncidera avec l’arrivée de Hey! Pikmin et Miitopia, comme l’a confirmé l’entreprise.

Malheureusement, si l’idée de posséder une New Nintendo 2DS XL blanche et orange vous intéressait, cette version est exclusivement réservée pour le marché japonais et australien. Seul le modèle noir et turquoise sera distribué en Amérique du Nord.