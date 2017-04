L’App Store augmentera le prix de ses applications en Europe

En raison des variations des taux de change, les prix de vente des applications et des achats intégrés subiront une hausse d’environ 10% dans les pays dont la devise est l’euro.

Selon ce que rapporte CNET aujourd’hui, Apple s’apprête à augmenter les prix des applications dans les territoires européens. Alors que le prix plancher d’une application est actuellement fixé à 0,99€, il sera majoré de 10% pour atteindre 1,09€.

Nous pouvons confirmer qu’un courriel d’Apple à propos de ces changements a été envoyé hier aux développeurs iOS, et qu’une telle augmentation sera également appliquée au Danemark et au Mexique. Selon nos informations, la hausse sera effective à compter du 4 mai. À noter qu’il n’est pas question d’une telle hausse pour le marché canadien, dont les prix ont déjà été ajustés en janvier 2016.

D’ailleurs, il est intéressant de préciser que les développeurs auront le choix de maintenir leurs prix en Europe s’ils le souhaitent. En effet, Apple a introduit en 2014 la notion de Alternate Tier, soit une grille tarifaire parallèle visant à conserver les différents échelons à leur prix initial. Cette grille alternative est devenue accessible aux développeurs dont les applications sont distribuées sur le territoire canadien au moment de la hausse, et il est probable qu’elle le sera également pour les territoires concernés la semaine prochaine.

Ainsi, au Canada, bien que le prix plancher des applications soit fixé à 1,39$ CA, certains développeurs peuvent toujours vendre leurs applications à 0,99$ CA. Cependant, ils le font au détriment de leurs propres revenus : plutôt que d’empocher 0,97$ CA (après la soustraction des frais de 30% d’Apple) pour chaque transaction, ils empocheront ainsi 0,69$ CA.

Reste à voir maintenant combien de développeurs seront prêts à refuser une part de revenus plus importante en espérant atteindre un nombre de ventes (et un bassin d’utilisateurs) potentiellement plus grand.