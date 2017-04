Musical.ly aurait conclu un partenariat avec Apple Music

Le réseau social de vidéos musicales populaire auprès des jeunes pourrait bien étendre ses activités sur de nouveaux territoires grâce à Apple.

Selon ce que rapporte Recode, Apple Music pourrait bien alimenter en chansons l’application mobile Musical.ly aussi tôt que cet après-midi suite à des négociations présumées entre les deux entreprises.

Si Drake décide de lancer un album exclusivement sur Apple Music, ses chansons pourraient être exploitées à travers Musical.ly.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Musical.ly, l’application permet à ses utilisateurs de créer et partager leurs propres vidéos musicales. Danse et lipsync sont généralement au rendez-vous, accompagnés de l’extrait d’une chanson puisée à même la librairie musicale de l’utilisateur ou du catalogue de Musical.ly – dont le contenu est actuellement distribué par 7digital.

Bref, Musical.ly pourrait très bien être le prochain Snapchat.

Selon TechCrunch, les droits musicaux détenus par 7digital lui permettent d’opérer dans près de 80 marchés, tandis que ceux d’Apple Music lui autorisent d’offrir son service dans plus de 113 pays. En comptant sur Apple, Musical.ly bénéficierait ainsi d’une plus grande visibilité en offrant aux utilisateurs de nouveaux territoires de choisir leurs extraits depuis le répertoire d’Apple Music.

Qui plus est, si Drake décide de lancer à nouveau un album exclusivement sur Apple Music, ses chansons pourraient probablement être exploitées par l’ensemble des utilisateurs de Musical.ly.

Alors que la rumeur laissait croire qu’Apple viendrait remplacer 7digital, cette dernière a déclaré à TechCrunch que sa relation avec Musical.ly n’était pas en jeu.

«7digital vient de conclure le renouvellement de son entente avec Musical.ly qui nous verra non seulement continuer à alimenter le service, mais à le faire dans le double du nombre de territoires – nous travaillons maintenant avec Musical.ly dans 60 pays à travers le monde. Musical.ly est l’un des réseaux sociaux de vidéos dont la croissance est la plus rapide au monde, et par conséquent, l’entreprise travaille avec plusieurs fournisseurs, et 7digital continuera d’être l’un d’entre eux – nous n’avons en aucun cas mis un terme à cette relation professionnelle.»

Reste à voir maintenant si les pourparlers entre Musical.ly et Apple Music ne concernent qu’un accord de distribution, ou si les deux partis travaillent également sur d’autres projets.