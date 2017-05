Apple pourrait dévoiler son haut-parleur intégrant Siri en juin prochain

Selon la firme KGI Securities, Apple serait sur le point de concurrencer l’Amazon Echo et le Google Home en introduisant un produit équivalent sur le marché d’ici la fin de l’année.

Telle est la toute dernière prédiction de Ming-Chi Kuo, analyste pour KGI qui puise généralement ses informations de sources de l’industrie liées aux fournisseurs asiatiques d’Apple.

«Nous croyons qu’il y a plus de 50% de chances pour qu’Apple présente son premier produit domestique axé sur l’intelligence artificielle lors du WWDC en juin, et en commence sa commercialisation à partir de la seconde moitié de 2017 afin de rivaliser avec de nouveaux modèles d’Amazon Echo qui doivent être lancés pour le second trimestre de 2017», peut-on lire dans le plus récent bulletin à l’attention des investisseurs clients de KGI.

Il faut dire que l’arrivée d’Apple dans ce secteur émergent est loin d’être une prédiction absurde digne de Nostradamus.

Cette hypothèse fait suite à une rumeur identique lancée la semaine dernière par Sonny Dickson, autre figure de l’industrie également crédible lorsque vient le moment de révéler des informations sur les plans non dévoilés d’Apple.

Dickson est toutefois allé plus loin dans sa description du produit-mystère. Alors que les deux spécialistes conviennent que la présence de l’assistant personnel intelligent Siri est incontournable, Dickson croit que le haut-parleur en question reprendra le design tubulaire du Mac Pro.

Il faut dire que l’arrivée d’Apple dans ce secteur en pleine émergence est loin d’être une prédiction absurde digne de Nostradamus. Apple cherche constamment à diversifier ses activités, et concevoir un produit pour une entreprise qui possède déjà l’intelligence artificielle pour le propulser – certes la partie la plus difficile à développer pour un nouveau venu – serait essentiellement un jeu d’enfant. D’autant plus qu’Apple bénéficie d’AirPlay, une technologie qui lui permettrait de faire la promotion de son produit auprès des mélomanes comme d’une extension d’Apple Music et d’iTunes.

Kuo ajoute également que le secteur des produits domestiques alimentés par l’intelligence artificielle deviendra rapidement trop important pour qu’Apple puisse l’ignorer davantage : les ventes d’Amazon Echo pourraient surpasser celles de l’iPad à compter de 2018.

À son avis, Apple expédierait environ 10 millions de ces haut-parleurs connectés à l’intérieur des 12 premiers mois de sa mise en marché. Il précise aussi qu’il y a de fortes chances pour que le produit soit fabriqué par Inventec, le même fournisseur ayant le mandat de produire les écouteurs sans fil AirPods.