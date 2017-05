Mario Kart 8 Deluxe atteint des ventes records aux États-Unis

Nintendo a annoncé aujourd’hui que la réédition de Mario Kart 8 pour la Nintendo Switch est le jeu ayant connu le meilleur lancement de l’histoire de la série.

Manifestement, les nouveaux propriétaires de Nintendo Switch ont soif de jeux mettant en vedette les célèbres personnages de Nintendo. Tandis que les ventes de Zelda : Breath of the Wild pour Switch ont dépassé le nombre de consoles vendues à l’échelle internationale, on apprend que Mario Kart 8 Deluxe s’est écoulé à 459 000 exemplaires ce weekend aux États-Unis – en combinant à la fois les ventes de ses versions dématérialisées et physiques. Rappelons que le jeu a été lancé le 28 avril.

Un peu moins de la moitié des propriétaires de Nintendo Switch aux États-Unis se sont procuré Mario Kart 8 Deluxe.

Avec un taux d’adoption de 45% au pays de l’Oncle Sam, «pratiquement un propriétaire de Nintendo Switch sur deux a acheté Mario Kart 8 Deluxe le jour de sa sortie», souligne l’entreprise. Le précédent jeu de la série s’étant le plus rapidement vendu était Mario Kart Wii en 2008, qui s’était écoulé à 433 900 exemplaires.

À noter toutefois que l’on ignore quelles étaient les performances de la première parution de Mario Kart 8 sur Wii U en mai 2014. En effet, Nintendo a préféré attendre 5 semaines après son lancement avant d’annoncer des ventes de 885 000 copies en sol américain.

Des consoles expédiées par avion

D’ailleurs, au sujet de la Nintendo Switch, un porte-parole de Nintendo a confirmé au Wall Street Journal qu’une portion de ses consoles avaient été expédiées par avion. Cette démarche, plus coûteuse que l’expédition par bateau, avait pour objectif de s’assurer de pouvoir répondre à la forte demande. Depuis avril toutefois, le réapprovisionnement des consoles ne s’effectue que par la voie marine.

Selon Hideki Yasuda, analyste pour la firme Ace Research Institute, il est possible que Nintendo retourne temporairement à l’expédition aérienne étant donné que la Switch est toujours aussi difficile à trouver en magasin. Cependant, ce mode de transport pénaliserait lourdement Nintendo selon lui, retranchant de 5 000¥ en moyenne la marge de profit par console (équivalent à environ 60$ CA ou 40€).

Rappelons que la semaine dernière, Nintendo s’est fixé pour objectif de distribuer 10 millions de Nintendo Switch à l’échelle internationale d’ici à la fin de l’année fiscale qui a débuté en avril. La plupart des experts jugent toutefois cette prévision comme trop prudente. David Gibson, analyste pour la firme Macquarie Capital Securities, croit que Nintendo aura la capacité de vendre jusqu’à 14,5 millions d’unités lors de cette période; ce qui chiffrerait le nombre total de Nintendo Switch au niveau mondial à près de 17 millions.