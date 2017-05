Ce que vous réserve le premier DLC de Zelda : Breath of the Wild

Nintendo a révélé un peu plus de détails au sujet du premier ensemble de contenus téléchargeables de The Legend of Zelda : Breath of the Wild qui sera disponible cet été.

Vous avez terminé Breath of the Wild? Vous avez épuisé son exploration au maximum en complétant ses 120 sanctuaires et en collectionnant ses 900 noix de Korogu? Si vous avez toujours soif d’aventure, Nintendo vous proposera dès cet été du contenu supplémentaire.

«Que vous ayez déjà complété l’aventure ou que vous en soyez encore aux préparatifs de votre tout premier voyage à Hyrule, cette nouvelle passe d’extension pour les contenus téléchargeables ajoutera encore plus de contenus et de moments captivants à un jeu déjà incroyablement vaste», a déclaré Pierre-Paul Trépanier, le directeur principal et général de Nintendo Canada. «Nous sommes toujours à l’affût de nouvelles façons d’offrir des expériences amusantes et excitantes à nos fans.»

Ce premier de deux DLC, qui pourra être téléchargé tant sur la Nintendo Switch que sur la Wii U d’ailleurs, proposera les contenus suivants :

Épreuves de l’Épée : «En accédant à ce nouvel emplacement, les jours pourront se mesurer aux Épreuves de l’Épée (précédemment connues sous le nom de “Caverne de l’Ordalie”), lors desquelles des ennemis apparaîtront les uns après les autres. Link débutera le défi sans aucune arme ou armure et devra vaincre tous les ennemis dans une pièce pour passer à la prochaine. Les Épreuves de l’Épée incluront environ 45 pièces au total. Une fois toutes les épreuves surmontées, la véritable puissance de l’épée maîtresse s’éveillera, doublant ainsi la puissance d’attaque de Link.»

Mode Difficile : «The Legend of Zelda : Breath of the Wild est déjà considéré comme étant l’un des jeux les plus difficiles de la série The Legend of Zelda, mais les fans à la recherche d’un défi encore plus grand se réjouiront de l’ajout d’un nouveau mode Difficile. Dans le mode Difficile, les ennemis du jeu auront un “rang” plus élevé (par exemple, les Bokoblins seront bleus), et les joueurs découvriront même des ennemis de haut niveau qu’ils ne trouveraient pas autrement dans le mode normal. Les ennemis régénéreront des points de vie durant la bataille, forçant les joueurs à les vaincre plus rapidement. De plus, les monstres apercevront Link plus facilement lorsqu’il s’approche, compliquant ainsi la tâche de les prendre par surprise. Enfin, des planches flottantes suspendues à des ballons seront disséminées à travers Hyrule. En atteignant ces planches, les joueurs pourront combattre des ennemis coriaces et obtenir des trésors tout en flottant dans les airs.»

Mode Empreintes : «Explorer Hyrule fait partie du plaisir du jeu, mais dans un monde aussi vaste, les joueurs peuvent avoir de la difficulté à se souvenir des endroits déjà visités. Pour les aider à faire le suivi de leur exploration, le nouveau mode Empreintes documentera chaque pas et marquera le chemin en vert sur la carte. Le trajet des 200 dernières heures du joueur sera ainsi indiqué, incluant un curseur sur une ligne de temps pour voir le cheminement dans le temps. Cette fonctionnalité sera même rétroactive, ce qui signifie que les joueurs ayant déjà joué pendant plusieurs heures pourront voir leur cheminement passé. Ils pourront ainsi repérer les endroits qu’ils n’ont pas encore explorés dans ce vaste monde, et peut-être même dénicher des Sanctuaires sur lesquels ils ne sont pas encore tombés.»

Amulette de Téléportation : «Un nouveau coffre aux trésors contenant l’amulette de téléportation apparaîtra quelque part dans l’univers du jeu. Avec l’amulette de téléportation, les joueurs pourront créer un nouveau point de téléportation sur la carte, là où ils se tiennent. Link pourra alors se transporter directement à cet endroit en tout temps. Un seul point de téléportation pourra être enregistré à la fois sur la carte.»

Masque de Korogu : «Une fois le nouveau masque de Korogu en leur possession, les joueurs auront beaucoup plus de facilité à trouver où se cachent les Korogus dans le jeu. Une fois équipé, ce masque vibrera (ce qui fera vibrer la manette) pour indiquer qu’un Korogu se trouve dans les environs.»

Nouvel équipement : «Huit nouvelles pièces d’équipement inspirées par les personnages et jeux précédents de la série seront ajoutées à The Legend of Zelda : Breath of the Wild après le téléchargement du premier ensemble de contenus téléchargeables. Ces pièces d’équipement seront basées sur des jeux et des personnages populaires, incluant Midna, Tingle, Phantom et Majora’s Mask.»

De plus, une mise à jour déployée aujourd’hui permettra aux joueurs d’entendre les voix des cinématiques dans une autre langue que celle affichée à l’écran. Ainsi, si vous préférez qu’on vous parle en japonais, anglais, allemand, espagnol, italien ou russe, il vous sera désormais possible de découvrir le jeu des acteurs selon la langue correspondante à votre choix sans avoir à composer avec une interface dans une langue étrangère. Conséquemment, les sous-titres des dialogues respecteront la langue de votre partie, à la manière d’une traduction simultanée.

À noter que si l’arrivée de cette nouvelle fonction est automatique sur Nintendo Switch (pour autant que le téléchargement de mise à jour automatique soit activé), les utilisateurs de Wii U devront visiter l’eShop pour télécharger celle-ci.

Enfin, Nintendo n’a toujours pas révélé à quel moment cet été elle comptait rendre disponible ce premier DLC. Rappelons que pour bénéficier des deux DLC, il faut vous procurer la passe d’extension, au prix de 28,19$ CA (ou 19,99€). Le second DLC sera lancé cet hiver.