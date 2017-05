The Defenders : Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist allient enfin leurs forces

Les bonnes choses arrivent à ceux qui savent faire preuve de patience? C’est du moins ce que l’on espère face à cette première bande-annonce de la série The Defenders.

Après le chaleureux accueil réservé à Daredevil, Jessica Jones puis Luke Cage, et la douche froide des critiques envers Iron Fist, Marvel et Netflix sont enfin prêts à nous proposer une série tirant pleinement profit de son univers télévisuel (qui, faut-il le rappeler, s’inscrit au sein de l’univers cinématographique étendu de Marvel).

Préparez-vous, la première saison de The Defenders débarquera sur Netflix le 18 août prochain. En attendant, vous pouvez voir la bande-annonce ci-dessus. Mise en garde toutefois : si vous ne pouvez plus supporter l’utilisation désormais abusive de la nostalgie attachée aux chansons populaires des années 80 et 90 par ce genre de vidéo promotionnelle, préparez-vous à grimacer, ou à ce que l’effet désiré fonctionne malgré vous (comme pour moi).

The Defenders met ainsi en vedette «un quatuor de héros singuliers avec un but commun : sauver la ville de New York», peut-on lire dans la description de la bande-annonce. «C’est l’histoire de quatre personnages solitaires, chargés de leurs propres défis personnels [oui, c'est un pléonasme], qui réalisent à quel point ils peuvent être plus forts lorsqu’ils font équipe.»

La bande-annonce nous présente notamment Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter, et Finn Jones dans leurs rôles respectifs, mais aussi Sigourney Weaver dans la peau de la méchante Alexandra, Rosario Dawn qui reprendra son rôle de Claire Temple, et Scott Gleen qui interprétera à nouveau Stick, le mentor de Daredevil pour qui la fin justifie les moyens (tantôt allié, tantôt ennemi).