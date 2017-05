Google dévoile les tendances liées à Star Wars au Canada

Parmi les dix provinces et trois territoires du pays, on retrouve un endroit qui semble avoir basculé du côté obscur de la Force au cours des derniers mois. Saurez-vous deviner lequel?

C’est le Yukon. Non, on ne tourne pas autour du pot, et l’on ne comprend pas non plus pourquoi, mais le personnage de la série Star Wars le plus recherché dans ce territoire en 2017 selon Google Canada est l’ignoble (et toujours en pleine crise d’adolescence) Kylo Ren.

Le personnage introduit dans The Force Awakens devance ainsi la princesse et générale Leïa Organa, qui domine dans les Territoires du Nord-Ouest, en Colombie-Britanique, en Alberta, au Manitoba, en Ontario, au Québec, à Terre-Neuve-et-Labrador, et au Nouveau-Brunswick. Le Nunavut adore Chewbacca, la Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse préfèrent Finn, tandis que l’Île-du-Prince-Edouard demeure accrochée à Jar Jar Binks. Peut-être devrait-on d’ailleurs être plus fâché par ce constat.

Au palmarès des films de La Guerre des Étoiles les plus recherchés au Canada, on retrouve The Last Jedi en tête, suivi des classiques A New Hope et Return of the Jedi au deuxième et troisième rang, The Force Awakens en quatrième position, et enfin le film d’animation The Clone Wars qui ferme la marche.

Manifestement, Luke Skywalker ne semble pas avoir fait ses preuves en tant que Jedi auprès des fans de la franchise. Car parmi les Jedi les plus populaires tirés des requêtes canadiennes observées par le géant de la recherche, on retrouve d’abord Yoda, suivi d’Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Mace Windu, et enfin Qui-Gon Jinn.

Kylo Ren a beau être populaire au Yukon, il n’arrive pas à la cheville de Darth Vader, le méchant le plus recherché en 2017 au Canada. Le personnage d’Adam Driver doit ainsi se contenter de la deuxième position, devant Darth Maul au troisième rang, Boba Fett au quatrième, et General Hux en cinquième et dernière place.

Au Québec, c’est Châteauguay qui tripe un peu trop solidement sur Star Wars. Selon Google Canada, au cours de 5 denrières années, les habitants de la ville autrefois chantée par Beau Dommage ont effectué le plus de recherches liées à la saga de Lucasfilm que Saint-Constant, Pincourt, Sainte-Julie et Pointe-Claire – respectivement au deuxième, troisième, quatrième et cinquième rang.

En cette journée célébrant Star Wars (parce qu’en anglais, «May the Fourth» ressemble à «May the Force» et que c’est très drôle), voici quelques autres statistiques concernant cet incontournable univers de science-fiction.