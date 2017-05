La bande-annonce de Blade Runner 2049 est à voir absolument

Si vous n’avez pas vu la première véritable bande-annonce de Blade Runner 2049 (qui n’est pas qu’un simple teaser), il vous faut remédier à la situation aussitôt que possible.

À l’affiche le 6 octobre prochain, la suite du chef d’œuvre qu’est Blade Runner promet beaucoup d’action et une ambiance fidèle à son prédécesseur.

Heureusement pour les cinéphiles qui en ont soupé des bandes-annonces racontant en moins de deux minutes et un peu trop dans le détail l’intégralité du film pour lequel ils font la promotion, la vidéo ci-dessus ne révèle que trop peu d’informations, si ce n’est que d’accomplir parfaitement sa tâche : nous donner envie de voir le film au plus vite.

«Trente ans après les événements du premier film, un nouveau blade runner, l’officier K de la LAPD (Ryan Gosling), découvre un secret longuement enterré susceptible de plonger ce qui reste de la société dans le chaos», nous décrit Warner Bros Pictures. «La découverture de K le mène dans une aventure pour trouver Rick Deckard (Harrison Ford), un ancien blade runner de la LAPD disparu depuis 30 ans.»

Réalisé par Denis Villeneuve et coproduit par Ridley Scott, Blade Runner 2049 met en vedette Ford et Gosling aux côtés de Robin Wright (House of Cards), Jared Leto (Suicide Squad), Mackenzie Davis (Halt and Catch Fire) et Dave Bautista (Guardians of the Galaxy).

On espère pour Jared Leto que cette fois, la majorité des scènes qu’il a tournées seront conservées lors du montage.