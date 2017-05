Microsoft laissera Cortana rivaliser avec l’Amazon Echo

Par un partenariat avec Harman Kardon, Microsoft s’apprête à intégrer le secteur en pleine émergence des haut-parleurs intelligents.

L’année 2017 sera-t-elle marquée par une surabondance de haut-parleurs intelligents sur le marché? Chose certaine, si l’on en croit les plus récentes prédictions de la firme eMarketer, la taille de ce secteur pourrait doubler aux États-Unis, pour s’étendre jusqu’à 35,6 millions d’appareils d’ici la fin de l’année.

Alors que l’attention de plusieurs se tourne vers Apple et le dévoilement imminent de son présumé haut-parleur assisté par Siri, un autre joueur de taille a aujourd’hui rappelé qu’il souhaitait lui aussi faire son entrée sur ce champ de bataille : Microsoft.

L’approche de Microsoft diverge toutefois de ses rivaux. Car ce n’est pas par un produit de sa propre conception, mais plutôt par un haut-parleur intelligent premium signé Harman Kardon et soutenu par Cortana que le géant du logiciel cherchera à occuper des parts de ce marché.

Marcus Ash, responsable des partenariats attachés à Cortana, a ainsi invité les curieux à visiter le site d’Harman Kardon afin d’en apprendre davantage sur le produit en question, nommé Invoke, dont le lancement est prévu à l’automne. Le fruit de ce partenariat, pourtant annoncé en décembre dernier, ressemble à s’y méprendre à l’Amazon Echo par sa forme cylindrique trouée légèrement plus conique.

Harman Kardon est une filiale de Samsung, une entreprise qui a récemment lancé son propre assistant personnel intelligent : Bixby.

«Avec Cortana au cœur du haut-parleur Invoke, vous pouvez jouer votre musique préférée, gérer vos rendez-vous et activités, définir des rappels, vérifier l’état de la circulation, entendre les dernières nouvelles, et plus encore», explique-t-il sur le blogue de Microsoft. «Avec l’intégration de Skype, vous pouvez faire des appels vers des téléphones cellulaires, des lignes fixes et d’autres appareils compatibles avec Skype. Par des commandes vocales, vous pouvez également contrôler les appareils domotiques compatibles de votre foyer pour éteindre les lumières ou régler la température ambiante.»

Mais un aspect de ce partenariat semble étrangement passer sous silence chez les deux principaux intéressés. En effet, comme le souligne Mashable, Harman Kardon est une filiale de Samsung, une entreprise qui a récemment lancé son propre assistant personnel intelligent : Bixby. Si ce logiciel est davantage pour objectif d’offrir une expérience intuitive et agréable à travers l’ensemble des produits Samsung, il n’est pas exclu que les intentions de son propriétaire soient plus ambitieuses.

Reste à voir maintenant si Microsoft compte dévoiler de nouveaux partenariats similaires lors de la conférence destinée à ses développeurs, Build, qui aura lieu cette semaine à Seattle.

Enfin, sans grande surprise, il est important de noter que le lancement de l’Invoke d’Harman Kardon n’est pour le moment prévu qu’aux États-Unis. La page qui lui est consacrée ne mentionne aucun prix pour le moment. De leur côté, ni l’Amazon Echo ni le Google Home ne sont offerts sur le marché au Canada.