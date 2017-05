Amazon dévoile l’Echo Show, qui propose un écran tactile et des appels vidéo

Le chef de file en matière de haut-parleurs intelligents Amazon transforme aujourd’hui son produit phare en un dispositif équipé d’un écran tactile consacré à de nouvelles fonctions.

Comme le laissait présager les fuites et rumeurs à son sujet, un nouveau produit a bel et bien été dévoilé par Amazon aujourd’hui : l’Echo Show. L’appareil se présente comme l’évolution du populaire haut-parleur intelligent Echo, arborant un écran tactile de 7 pouces et une caméra frontale permettant d’effectuer notamment des appels vidéo.

LIRE ÉGALEMENT : Le haut-parleur Siri d’Apple sera-t-il doté d’un écran?

Bien entendu, l’assistant personnel intelligent d’Amazon, Alexa, se retrouve au cœur de ce nouveau produit, dont la description lui attribue les mérites d’un véritable cheval de Troie pour les services de l’entreprise.

«Les réponses vocales d’Alexa bénéficient maintenant d’un support visuel optimisé pour être perceptible à l’ensemble de la pièce», explique Amazon. «Appelez ou envoyez un message à votre famille et à vos amis qui possèdent également un Echo ou l’application Alexa, consultez les nouvelles de la journée résumées en une courte vidéo [NDLR : selon un partenariat avec le réseau CNN], regardez vos photos stockées sur Prime, magasinez à l’aide de commandes vocales, voyez les paroles d’une chanson avec Amazon Music, et plus encore.»

Loin d’être un appareil mobile, avec un poids de 1,1 kg, l’Echo Show est également équipé de 8 microphones et d’un jeu de deux enceintes Dolby promettant «un son immersif» pouvant «remplir n’importe quelle pièce».

En terme de compatibilité avec des services externes à Amazon, les commandes vocales peuvent être utilisées avec Spotify, Pandora, iHeartRadio, TuneIn, tandis que d’autres services musicaux (comme Apple Music ou Google Play Music) peuvent y diffuser des chansons via Bluetooth. L’Echo Show peut également communiquer avec une foule d’appareils liés à la domotique : caméras de surveillance, systèmes d’éclairage, systèmes d’aération, thermostats, portes, etc. Enfin, on y retrouve également une application YouTube, mais rien à propos de Skype.

Réservez pour le moment qu’aux résidents des États-Unis, l’Echo Show peut être précommandé dès aujourd’hui pour 229,99$ US (environ 316$ CA ou 211€). Son expédition est prévue pour le 28 juin prochain.