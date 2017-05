Super Mario Odyssey sera jouable à l’E3 2017

Sans surprise, le prochain opus de la série Super Mario sera au centre de la présence de Nintendo lors du rendez-vous annuel de l’industrie du jeu vidéo.

Fidèle à ses habitudes, Nintendo fera une fois de plus les choses autrement cette année. Contrairement à Microsoft ou Sony, le grand N ne présentera pas de conférence en direct, mais proposera plutôt une diffusion vidéo Nintendo Spotflight mettant l’accent sur les jeux Nintendo Switch à venir en 2017, dont le très attendu Super Mario Odyssey.

Le célèbre plombier moustachu italien sera d’ailleurs à la merci des participants de l’incontournable convention, puisqu’une version interactive de Super Mario Odyssey sera offerte en démonstration pour la toute première fois.

Les fans de Nintendo qui n’auront pas la chance d’assister au salon pourront compter sur une deuxième diffusion vidéo, immédiatement après cette présentation et cette fois en direct, où l’équipe Treehouse proposera des entrevues avec les créateurs et des mises à l’essai de certains jeux Nintendo Switch et 3DS ayant été dévoilés quelques minutes plus tôt. Bien sûr, il y a fort à parier qu’une démonstration de Super Mario Odyssey est également prévue, comme Nintendo l’a fait l’an dernier avec The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Enfin, Nintendo prépare également deux tournois centrés sur Splatoon 2 et ARMS qui mettra en vedette des joueurs des États-Unis, du Japon, de l’Europe et de l’Australasie. Ces confrontations, qui se dérouleront à partir du kiosque E3 de Nintendo, sont prévues les 13 et 14 juin. Il y a de fortes chances pour que l’entreprise profite de l’occasion pour en faire la diffusion sur sa chaîne YouTube, bien que ce détail n’a pas été précisé dans son communiqué.