Windows 10 : Un nouveau Creators Update prévu à l’automne

Manifestement, Microsoft a aimé l’idée d’offrir à Windows 10 de fonctionnalités centrées sur la création de contenus. Assez du moins pour en reprendre le nom.

La prochaine mise à jour de fonctionnalités destinée à Windows 10 a été annoncée aujourd’hui par Microsoft. Elle se nomme Fall Creators Update. En français? Mise à jour automnale pour les créateurs. Oui, c’est beaucoup moins sexy.

Les informations à son sujet sont encore minces pour le moment. On sait toutefois que Microsoft mettra l’accent sur quatre importantes nouveautés, qui en retour démontreront comment Windows s’inscrit dans ce que l’entreprise nomme Microsoft Graph, l’ensemble d’API sous-jacent à tous ses produits.

D’abord, il est question de Timeline, qui se présente comme une ligne de temps qui s’ajoute à la fonction Bureau virtuel (ou Task View). Concrètement, il vous sera possible de voir la liste des applications et des espaces de travail que vous avez utilisé précédemment sur l’ensemble de vos appareils Windows 10. À partir de cette zone, il vous sera alors possible de reprendre une session antérieure et poursuivre vos activités exactement dans les mêmes conditions. Microsoft décrit cette fonction comme l’équivalent d’une «machine à voyager dans le temps».

Cette nouveauté combine d’ailleurs une autre fonction, nommée Pick Up Were You Left Off, qui permet de faciliter la transition d’une expérience depuis Windows 10 vers d’autres appareils, y compris vers Android ou iOS. Parmi la gamme d’outils accessibles avec cette fonction, il est notamment question d’un presse-papiers commun, connecté au nuage, permettant de copier-coller de l’information à partir d’un PC vers un téléphone ou une tablette, et vice-versa. C’est essentiellement comme ce que propose déjà Apple, mais dans un contexte multiplateforme.

Fall Creators Update proposera également une nouvelle application pour produire des contenus vidéo : Story Remix. Microsoft a montré comment Story Remix pouvait produire une vidéo de qualité professionnelle et de manière «instantanée» – ou presque – en seulement quelques minutes. La prise en charge du stylet pour les appareils munis d’un écran tactile permet de gribouiller n’importe quoi avant de la partager «facilement» à vos amis ou membres de votre famille.

Il est également question d’améliorer l’accès aux fichiers stockés sur OneDrive sans devoir synchroniser ou télécharger des dossiers complets.

Enfin, une nouvelle norme d’interface, baptisée Fluent Design (autrefois Project Neon), viendra légiférer la façon dont seront présentés les applications sous Windows 10. Progressivement, les applications de Microsoft adopteront cette nouvelle norme, laissant derrière elles Metro, la défunte norme introduite avec Windows 8.

Bien entendu, Microsoft réserve d’autres surprises dans cette énième mise à jour de fonctionnalités. Il y a fort à parier qu’on en apprendra davantage à son sujet au cours des prochains jours.