Ubisoft prépare de nouveaux Assassin’s Creed et Far Cry pour l’année à venir

Chez Ubisoft, l’heure est au bilan, ce qui signifie que l’heure est également aux dévoilements de certains des plus importants jeux qui sortiront de la tête de ses créateurs.

«Sur les trois exercices précédents, Ubisoft a – avec un taux de succès remarquable – créé de nombreuses nouvelles marques et relancé Rainbow Six et Ghost Recon, s’est félicité Yves Guillemot, PDG de l’entreprise. «Ces réussites renforcent notre visibilité pour les deux prochains exercices, avec un line-up de lancements principalement constitué de franchises établies.»

Pour l’année fiscale de 2016-17 qui s’est terminée le 31 mars, Ubisoft a mentionné que le secteur d’activités numériques de son entreprise comptait désormais pour 50% de ses revenus (sur un chiffre d’affaires de 1 459,9 millions d’euros). De son côté, la communauté des jeux Tom Clancy a progressé de près de 150% en moins de 18 mois, totalisant 44 millions de joueurs.

«L’exercice 2017-18 verra ainsi les grands retours d’Assassin’s Creed, Far Cry, The Crew et de South Park», a ajouté Guillemot. «Notre transformation digitale se poursuivra en 2018-19, consolidant notre modèle beaucoup plus récurrent, plus rentable, et, désormais, moins dépendant des nouveaux lancements.»

En ce qui concerne Assassin’s Creed, une image apparue la semaine dernière sur Reddit (et confirmée comme authentique par Eurogamer selon trois sources crédibles) présente le protagoniste à bord d’un bateau dans un environnement qui pourrait bien être égyptien, conformément à une première rumeur au sujet du jeu qui circulait au début 2016.

D’autant plus qu’on peut y lire «Follow Shadya to Khenut’s villa», et que Khenut était une reine égyptienne qui a siégé au trône de 2375 à 2345 av. J.-C. Le compte officiel d’Assassin’s Creed pour le Royaume-Uni a d’ailleurs partagé une aguiche laissant présager que le jeu allait se dérouler à une tout autre époque. Le logo de la série est également doré.

Au sujet de Far Cry, bien peu d’informations ont coulé, si ce n’est que le logo signalant le retour de la numérotation sur les forums d’Ubisoft. Même chose en ce qui concerne The Crew, jeu de course open-world qui connaîtra une suite.

Enfin, le dernier jeu nommé par Guillemot n’est nul autre que South Park : The Fractured But Whole, qui a été repoussé en début d’année pour plus tard en 2017.

«Notre dynamique est portée par l’empreinte grandissante du jeu vidéo sur l’industrie du divertissement. Ubisoft est un acteur majeur grâce à la créativité de ses équipes, à la puissance de ses marques propriétaires, à la transformation digitale qui offre une relation directe avec ses communautés et à ses nombreux relais de croissance, notamment géographiques. Au-delà de 2018-19, nous allons continuer de réduire l’écart avec nos concurrents sur l’investissement récurrent des joueurs, ce qui représente un potentiel de création de valeur majeur pour nos actionnaires.»