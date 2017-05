South Park : L’Annale du Destin sortira le 17 octobre

Ubisoft vient de confirmer la date de lancement de la suite de South Park : Le Bâton de la Vérité par le biais d’une nouvelle bande-annonce.

Développé par Ubisoft San Francisco en collaboration avec les créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, L’Annale du Destin (The Fractured But Whole) verra ainsi le jour le 17 octobre sur Xbox One, PlayStation 4 et PC.

À noter que les joueurs qui effectueront la précommande du jeu obtiendront gratuitement Le Bâton de la Vérité en version numérique.

Les joueurs qui effectueront la précommande du jeu obtiendront gratuitement Le Bâton de la Vérité en version numérique.

«La criminalité est en hausse et les rues de South Park n’ont jamais été aussi dangereuses», explique Ubisoft dans un communiqué. «Lorsque le soleil se couche, les quartiers miteux de South Park s’éveillent et font régner le chaos sur la ville ravagée. Les habitants ont besoin de nouveaux héros pour les défendre et Cartman y voit une opportunité. Il n’a plus qu’une idée en tête : que le Coon et sa bande deviennent la plus grosse franchise de superhéros de tous les temps.»

En incarnant le petit-nouveau du quartier, les joueurs pourront découvrir leurs propres histoires, créer leurs costumes et utiliser leurs flatulences (eh oui) pour créer un superhéros unique. Ubisoft a retravaillé les mécaniques de jeux, qui offriront un nouveau système de combat dynamique permettant de maîtriser le temps et l’espace sur le champ de bataille. Les systèmes d’équipement et de création ont également été remaniés pour accorder plus de libertés aux joueurs.

Bien entendu, un jeu d’Ubisoft ne serait pas complet sans un minimum de quatre déclinaisons. On retrouve ainsi l’édition standard (79,99$ CA), l’édition or (109,99$ CA, qui comprend l’abonnement de saison et un ensemble exclusifs de costumes), l’édition steelbook or (119,99$ CA, qui ajoute un coffret métallique et un ensemble d’impressions lithographiques d’œuvre d’art provenant des studios South Park), et enfin l’édition collector or (169,99$ CA, qui inclut une figurine de 15,2 cm de Coon).