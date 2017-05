Gameplay et deuxième bande-annonce de Destiny 2

Avant de présenter les premières images de gameplay de Destiny 2, Bungie nous a fait grâce d’une toute nouvelle bande-annonce que voici.

L’accent de cette nouvelle bande-annonce porte désormais sur le commandant Zavala, qui occupera un rôle important dans la quête principale de Destiny 2. Bungie nous a également présenté des images de la mission d’ouverture (vidéo ci-dessous, à 24:45), en précisant que l’action du jeu se déroulera sur une Terre plus vulnérable que jamais.

Par conséquent, tout le matériel ayant été utilisé dans le premier jeu a été détruit, et les joueurs devront repartir à zéro. Vraisemblablement, la campagne solo de Destiny 2 promet d’être forte en cinématiques de toutes sortes.

En ce qui concerne la portion multijoueur, et plus précisément les événements Crucible du mode joueurs contre joueurs, Bungie a mentionné qu’ils seront dorénavant limités à un total maximal de 8 joueurs. «Nous repositionnons toutes les activités PvP en 4 contre 4», a déclaré Luke Smith, réalisateur de Destiny 2 lors de la diffusion en direct de Bungie consacré au dévoilement du jeu. Alors que Destiny offrait un maximum de 12 joueurs en simultanés (6 contre 6), Bungie a retravaillé les activités Crucible afin qu’elles soient adaptées «pour de plus petites équipes».

Rappelons que le lancement de Destiny 2 est prévu sur PlayStation 4, Xbox One, et pour la première fois sur PC, le 8 septembre prochain.