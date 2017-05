Facebook inclura bientôt les notifications Instagram

Vous parvenez difficilement à gérer la tonne de notifications que vous envoie Facebook? Qu’à cela ne tienne! Les interactions de votre réseau Instagram seront bientôt au rendez-vous.

Ils ont beau être deux services distincts, mais sous la surface se cachent des liens étroits. Alors que le réseau publicitaire de Facebook prend en charge Instagram depuis un bon moment déjà, une nouvelle mise à l’essai affiche dorénavant des notifications Instagram à certains utilisateurs de l’application Facebook.

C’est en effet ce que rapportait hier après-midi TechCrunch, qui a obtenu confirmation de la part du géant des réseaux sociaux :

«Nous effectuons une petite mise à l’essai visant à faciliter la découverte et les connexions de nos utilisateurs vers des gens et des choses dont ils se soucient. Nous explorons les moyens d’aider les gens à passer plus facilement entre leurs comptes Facebook, Messenger et Instagram.»

Concrètement, comme le démontre la capture d’écran ci-jointe, les participants de ce test voient l’icône où sont normalement affichées les alertes liées à Messenger être remplacée par la photo de leur profil. En cliquant sur celle-ci, un nouveau menu affiche 3 options : voir leur profil, voir les notifications Messenger, et voir les notifications Instagram. Les deux dernières options basculeront l’utilisateur vers l’application concernée.

Facebook espère ainsi augmenter le taux de rétention de ses utilisateurs en profitant du moindre prétexte pour qu’ils restent plus longtemps connectés à ses services.

Ce n’est bien entendu pas le premier test visant à resserrer les liens de Facebook et Instagram avec lequel l’entreprise expérimente ces dernières semaines. Depuis quelque temps, certains administrateurs de pages Facebook (dont Branchez-vous) peuvent accéder directement aux nouveaux commentaires des publications de leur compte Instagram depuis la boîte de réception de leurs messages privés sur la version web de Facebook.

Comme toute mise à l’essai, le déploiement généralisé du changement apporté aux notifications Messenger de l’application Facebook est conditionnel à son accueil favorable par les participants. Par conséquent, Facebook n’a fourni aucun échéancier à propos de l’arrivée de cette fonction à l’ensemble de ses utilisateurs.

Étant donné toutefois les bénéfices que représente une plus grande présence d’Instagram sous Facebook pour l’entreprise, il y a fort à parier que les ingénieurs de Mark Zuckerberg seront fortement encouragés à imposer cette mise à jour même si elle rebute certains utilisateurs.