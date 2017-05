La Surface Pro aura bien droit à un rafraîchissement matériel

Absent lors du plus récent événement de Microsoft où l’entreprise dévoila le Surface Laptop, le successeur de la Surface Pro 4 devrait être révélé à Shanghai la semaine prochaine.

C’est du moins ce qu’affirme Evan Blass, dont la réputation en matière de fuites liées à des produits encore non dévoilés n’est plus à refaire. Preuve à l’appui, il a partagé plusieurs photos de la nouvelle tablette sur le blogue de VentureBeat. On ignore toutefois quels seront les changements apportés par Microsoft en terme de matériel. Car pour ce qui est de la forme, la présentation est on ne peut plus familière.

La nouvelle est d’autant plus surprenante lorsqu’on la confronte aux récents propos de Panos Panay, grand manitou de la gamme Surface pour Microsoft. Lors d’une entrevue avec CNET, il a expliqué que pour justifier un nouveau modèle de Surface Pro, le produit devait offrir «un changement expérientiel» significatif par rapport à la gamme actuelle.

«Il n’y a rien de tel qu’une Surface Pro 5», a-t-il précisé. Il n’avait pas entièrement tort : le successeur de la Surface Pro 4 se nommera simplement Surace Pro.

Selon Blass, on ne doit pas s’attendre à un énorme gain en performances, cette Surface Pro s’apparentant davantage au lancement de l’iPhone 6s, offrant des changements matériels mineurs. La tablette sera également offerte en divers modèles dont les couleurs s’alignent avec les options du Surface Laptop aux États-Unis.

Enfin, The Verge note pour sa part l’absence d’USB-C, un port tout aussi absent du Surface Laptop, malgré qu’il soit répandu ailleurs dans l’industrie, notamment auprès des téléphones Android et des MacBook de tout acabit.

L’événement de Microsoft, où devrait être dévoilé ce rafraîchissement de la gamme Surface Pro, aura lieu le mardi 23 mai à Shanghai (donc lundi en Amérique du Nord). La date du dimanche 18 juin présenté sur l’écran de ces images pourrait correspondre à la date de son lancement.