Microsoft dévoile la nouvelle Surface Pro

Le successeur de la Surface Pro 4 aura droit à un rafraîchissement matériel qui ne se résume pas qu’à l’introduction d’un processeur Kaby Lake.

Tel que dévoilé prématurément la semaine dernière, l’événement de Microsoft qui s’est déroulé la nuit dernière à Shanghai a bel et bien été le théâtre du dévoilement de la nouvelle Surface Pro, qui se nomme simplement : Surface Pro.

La nouvelle tablette, propulsée par Windows 10 Pro et toujours compatible avec les mêmes applications que votre PC, a beau conserver le même look que la Surface Pro 4, se sont ses composantes qui font toute la différence selon Panos Panay, vice-président directeur des appareils de Microsoft.

«C’est un changement significatif», a-t-il expliqué en entrevue avec The Verge. «On retrouve environ 800 nouvelles composantes personnalisées dans la nouvelle Surface Pro.»

Ces modèles 2017 accueillent ainsi les processeurs Intel Core m3, i5 et i7 de septième génération (Kaby Lake), et l’absence de ventilateur, exclusive au modèle m3 avec la Surface Pro 4, s’étend désormais au modèle i5. Selon Microsoft, la nouvelle Surface Pro promet jusqu’à 13,5 heures d’autonomie en lecture vidéo, soit une capacité de plus de 50% par rapport à son prédécesseur.

Parmi les autres nouveautés, on retrouve en option la connectivité LTE, qui pourra accueillir une carte micro SIM et eSIM. À noter toutefois que ces modèles verront le jour que plus tard cette année. L’écran PixelSense a également été amélioré, et le pied permettant à la tablette de tenir debout peut désormais se rabattre selon un angle de 165 degrés; comme le Surface Studio. D’ailleurs, la nouvelle Surface Pro est aussi compatible avec le Surface Dial, le fameux cadran qui peut être posé n’importe où sur l’écran afin d’accéder à une foule d’options.

Microsoft n’est pas en mesure de nous informer du moment où les précommandes seront offerte au Canada.

Un nouveau clavier recouvert d’alcantara (même fibre synthétique qui recouvre le Surface Laptop) a également été dévoilé. Offert à partir de 159$ US en bourgogne, platine ou bleu cobalt, ce nouveau clavier est aussi compatible avec les Surface Pro 3 et 4. À noter que le clavier noir classique, vendu 129$ US, pourra également accompagner la nouvelle Surface Pro.

Le Surface Pen, désormais vendu séparément (pour 99$ US), a également été renouvelé. Sa précision passe de 1 024 à 4 096 niveaux avec une latence fixée à 21 ms et une sensibilité à l’inclinaison. Cet accessoire est également compatible avec la Surface 3, la Surface Pro 3 et 4, le Surface Book, le Surface Laptop, et le Surface Studio.

Maintenant, qu’en est-il de son prix? On sait que la nouvelle Surface Pro est vendue à partir de 799$ US, et qu’elle peut être précommandée dès maintenant aux États-Unis pour une expédition prévue le 15 juin. Microsoft n’est pas en mesure de nous informer du moment où les précommandes seront offertes au Canada.

Pour 799$ US, vous aurez droit à la nouvelle Surface Pro incluant un processeur Intel Core m3, 128 Go de SSD, et 4 Go de mémoire vive. Microsoft propose deux modèles alimentés par un processeur Intel Core i5 : une option à 999$ US avec 128 Go de SSD et 4 Go de mémoire vive, et une autre à 1 299$ US avec 256 Go de SSD et 8 Go de mémoire vive.

Enfin, les plus puissants modèles, pourvus d’un processeur Intel Core i7, sont déclinés ainsi : pour 1 599$ US vous avez 256 Go de SSD avec 8 Go de mémoire vive, à 2 199$ US vous obtenez 512 Go de SSD avec 16 Go de mémoire vive, et la coquette somme de 2 699$ US vous offre 1 To (!!!) de SSD et 16 Go de mémoire vive.