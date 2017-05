Facebook peut afficher un appel vidéo dans vos diffusions en direct

Toujours obsédé à l’idée de bonifier sa fonction Live, Facebook a introduit cette semaine deux nouveautés ayant pour objectif de multiplier les formes d’interactions.

Des conversations Messenger à même Facebook Live

Bientôt, lorsque vous regarderez une diffusion en direct sur Facebook au même moment que l’un de vos amis, il vous sera possible de converser en privé avec lui sans quitter la vidéo.

Nommé Live Chat With Friends, il s’agit en réalité d’une intégration de Messenger ayant l’avantage de permettre aux interlocuteurs d’échanger entre eux à l’abri des regards indiscrets des autres spectateurs.

Lorsqu’un ami regardera la même diffusion en direct que vous, on vous invitera à démarrer une conversation privé avec lui. La bulle de sa photo de profil apparaîtra également dans la portion supérieure droite de la vidéo, vous signalant à la fois sa présence et vous permettant de basculer vers votre conversation privée. Et une fois la diffusion terminée, vous pourrez continuer la conversation privée à partir de Messenger.

«Nous testons actuellement cette fonction sur l’application mobile dans plusieurs pays, et nous sommes impatients de la rendre disponible plus largement plus tard cet été», explique Facebook à propos de cette intégration.

Le partage d’une diffusion vidéo avec un invité

Alors que cette mise à l’essai est limitée qu’à certains membres, la seconde nouveauté introduite cette semaine par Facebook est accessible à l’ensemble des utilisateurs depuis l’application iOS. Concrètement, il vous sera dorénavant possible d’accueillir l’appel vidéo d’un invité dans votre propre diffusion en direct.

Pour se faire, suffit de glisser la conversation publique vers la droite afin d’accéder à la liste des personnes à qui envoyer votre invitation. Ces utilisateurs doivent être en train de regarder votre Facebook Live en mode plein écran sur un appareil Android ou iOS, alors que l’invitation ne peut être que lancée par l’hôte du Live depuis iOS. Une fois qu’ils acceptent de participer, l’image de leur caméra frontale sera affichée dans le coin supérieur droit en mode portait (picture-in-picture), ou sur la moitié de l’écran en mode paysage.

Dans ce contexte, l’hôte demeure en contrôle de la diffusion, et peut décider d’interrompre l’appel à tout moment. De son côté, l’invité peut interrompre son propre appel, mais ne peut évidemment pas mettre un terme à la diffusion en direct la détourner pour qu’elle devienne son propre Facebook Live.

Cette fonction, nommée Live With, est accessible tant à partir d’un profil que d’une page Facebook.