Après PlayStation Now du côté de Sony, c’est maintenant au tour de Microsoft d’offrir un accès illimité à un catalogue de jeux selon une formule par abonnement.

Dévoilé en février dernier, Xbox Game Pass est un service dont l’offre est similaire à Netflix.

Pour 11,99$ CA par mois (ou 9,99€), un propriétaire de Xbox One obtiendra ainsi l’accès à un catalogue de plus de 100 jeux Xbox One et Xbox 360. Il pourra télécharger et installer les contenus comme bon lui semble et en profiter tant que les jeux sont toujours offerts par le service, et tant que l’utilisateur conserve son abonnement.

Xbox Game Pass est déjà accessible pour les membres de Xbox Live Gold.

Comme sur Netflix, le catalogue de contenus de Xbox Game Pass évoluera chaque mois. De nouveaux titres seront ajoutés, tandis que d’autres disparaîtront. Les abonnés de Xbox Game Pass qui souhaitent poursuivre la partie d’un jeu ayant été retiré du service pourront en débloquer l’accès en achetant le titre en question, à prix réduit (jusqu’à 20% de réduction). Un utilisateur qui souhaite rompre son abonnement pourra également profiter de cette offre avant de demander l’annulation du service. Microsoft proposera également jusqu’à 10% de rabais sur les extensions des jeux figurant dans le catalogue Xbox Game Pass.

À noter qu’un abonnement à Xbox Live Gold n’est pas requis pour profiter de ce nouveau service. Toutefois, comme c’est déjà le cas pour les autres jeux Xbox One, jouer en ligne nécessitera que l’utilisateur soit membre de Xbox Live Gold.

Tout ça, on le savait déjà. Ce que l’on a appris aujourd’hui, c’est la date du déploiement de ce service, officiellement fixée au 1er juin, et ce, dans 31 marchés (dont notamment au Canada, en Belgique, en France et en Suisse).

Il est important de noter que seuls certains éditeurs ont conclu une entente avec Microsoft dans le cadre de cette nouvelle forme de distribution. Qui plus est, le catalogue de contenus sera variable selon les régions. Voici la liste des jeux qui seront offerts au Canada lors du lancement :

A World of Keflings

Age of Booty

Banjo-Kazooie

Banjo Kazooie : Nuts and Bolts

Banjo-Tooie

Bionic Commando Rearmed 2

BioShock

BioShock 2

BioShock Infinite

Blood Bowl 2

Borderlands

Bound by Flame

Braid

Brothers : A Tale of Two Sons

Capcom Arcade Cabinet

CastleStorm

Comic Jumper

D4 : Dark Dreams Don’t Die

Dark Void

De Blob 2

Defense Grid

DIG DUG

Devil May Cry : Definitive Edition

Double Dragon Neon

Dungeons & Dragons : Chronicles of Mystara

Fable III

Final Fight : Double Impact

FLOCK!

Galaga Legions DX

Gears of War

Gears of War 2

Gears of War : Judgment

Gears of War : Ultimate Edition

GRID 2

Halo 5 : Guardians

Halo : Spartan Assault

Iron Brigade

Jetpac Refuelled

Joe Danger 2 : The Movie

Joe Danger Special Edition

Joy Ride Turbo

JumpJet Rex

Kameo

Knight Squad

KYUB

Layers of Fear

LEGO Batman

Lumo

Mad Max

MASSIVE CHALICE

Max : The Curse of Brotherhood

Mega Coin Squad

Mega Man Legacy Collection

Metal Slug 3

Monday Night Combat

Ms. Splosion Man

MX vs. ATV Reflex

N+

NBA 2K16

Neo Geo Battle Coliseum

OlliOlli

OF : Dragon Rising

Pac-Man Championship Edition DX+

Pac-Man Museum

Payday 2 : Crimewave Edition

Perfect Dark Zero

Pumped BMX+

Resident Evil 0

Roundabout

Sacred 3

Saints Row IV : Re-Elected

Sam & Max Au-delà de l’Espace

Sam & Max Sauvent le Monde

Samurai Shodown II

ScreamRide

Sega Vintage Collection : Alex Kidd & Co.

Sega Vintage Collection : Golden Axe

Sega Vintage Collection : Monster World

Sega Vintage Collection : Streets of Rage

Shantae and the Pirate’s Curse

Soul Calibur

Soul Calibur II HD

Spelunky

Splosion Man

Stacking

Steredenn

Strider

Sunset Overdrive

Super Mega Baseball : Extra Innings

Super Time Force

Tekken Tag Tournament 2

Terraria

The Golf Club

KOF98UM

The Maw

The Swapper

Toy Soldiers

Toy Soldiers : Cold War

Virtua Fighter 5 : Final Showdown

Viva Piñata

Viva Piñata : TIP

WWE 2K16

XCOM : Enemy Within