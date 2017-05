Un aperçu de Castlevania sur Netflix

La série animée basée sur le classique jeu de chasseur de vampires (et de monstres du cinéma d’horreur) débarquera sur Netflix en juillet, et voici sa première bande-annonce.

Vous êtes-vous déjà demandé de quoi aurait l’air Netflix sur NES? Alors que le début de cette vidéo pourrait passer pour une publicité annonçant la venue du service de vidéo sur demande sur la populaire console de Nintendo, il s’agit en réalité d’un clin d’œil aux racines de Castlevania, originalement conçu pour l’équivalent de la NES au Japon, la Famicom.

Soulignons au passage l’interface d’accueil de ce Netflix en 8 bits, qui met l’accent sur les productions exclusives que sont Stranger Things, Narcos, House of Cards et Orange is the New Black.

«Castlevania est une série fantastique médiévale sombre qui raconte le combat du dernier survivant du clan déchu des Belmont pour empêcher nul autre que Vlad Tepes Dracula de plonger l’Europe de l’Est dans les ténèbres.»

«Inspirée du grand classique des jeux vidéo éponyme, Castlevania est une série fantastique médiévale sombre qui raconte le combat du dernier survivant du clan déchu des Belmont pour empêcher nul autre que Vlad Tepes Dracula de plonger l’Europe de l’Est dans les ténèbres», raconte le synopsis de la série.

«Cette série d’animation est issue des studios Frederator, une société Wow Unlimited Media, sur un scénario de l’icône de la BD Warren Ellis. Les producteurs exécutifs sont Warren Ellis, Kevin Kolde, Fred Seibert et Adi Shankar.»

Tous les indices sont là pour laisser croire que la série animée sera l’adaptation de l’un des premiers jeux de la série. On ignore toutefois qui de Simon ou Trevor Belmont en sera le protagoniste. Adi Shankar a déjà confirmé en 2015 qu’il travaillait sur l’adaptation de Castlevania III : Dracula’s Curse, mais le projet n’en était qu’à ses balbutiements et pourrait très bien avoir évolué depuis.

Pour le reste, les précédentes rumeurs au sujet de l’adaptation de Castlevania en série animée se confirment aujourd’hui : Warren Ellis est bien responsable du scénario, tandis que l’animation est bien sous la gouverne du studio d’animation canadien Wow Unlimited Media.

Castlevania se décline en 4 épisodes de 30 minutes qui seront mises en ligne le 7 juillet prochain.