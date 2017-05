Le remake de Final Fantasy VII sera développé en interne chez Square Enix

Bénéficiant du soutien du studio CyberConnect2 depuis son dévoilement en 2015, le développement de la reprise de Final Fantasy VII se poursuivra dorénavant en interne chez Square Enix.

La nouvelle est tombée la semaine dernière : Yosuke Matsuda, président et PDG de Square Enix, a annoncé que les lancements du nouveau Final Fantasy VII, de Kingdom Hearts III, et d’un jeu exploitant une licence de Marvel – fort probablement Guardians of the Galaxy par Eidos Montréal – étaient maintenant prévus «pour le cours des trois prochaines années ou à peu près», sans réellement offrir d’explications.

Un certain manque de confiance en CyberConnect2 de la part de Square Enix s’est manifesté au point où l’éditeur a préféré garder le contrôle sur le développement de cet important projet.

Mais l’une des raisons pouvant justifier ce changement de perspective pour FFVII (dont aucune date de lancement n’a jamais été publiquement dévoilée) réside possiblement dans de récentes déclarations de la part de Naoki Hamaguchi. Le réalisateur de Mobius Final Fantasy, un jeu de rôles épisodique destiné aux appareils Android, iOS et Windows, a en effet confirmé qu’il était désormais responsable du développement du remake.

«Je suis maintenant en charge du développement du remake de Final Fantasy VII», a-t-il déclaré lors d’une diffusion en direct consacrée à Mobius Final Fantasy sur la chaîne YouTube de Square Enix.

«En ce qui concerne toute l’histoire, c’est un sujet sensible, mais jusqu’à maintenant, le développement progressait en collaboration avec un studio externe, mais l’entreprise a décidé de rapatrier le projet en interne, y compris en ce qui concerne la production de masse et le contrôle de la qualité, car nous préférons tout contrôler nous-mêmes, y compris la qualité, selon un échéancier stable. Je ne quitterai pas l’équipe de Mobius Final Fantasy.»

Alors que Final Fantasy célèbre cette année son 30e anniversaire, tout porte à croire que la reprise de Final Fantasy VII ne verra malheureusement pas le jour avant 2018, pour ne pas dire avant 2020.