Intel dévoile le Core i9-7980XE à 18 cœurs

Après des semaines de rumeurs, la consécration. Voici enfin le renouvellement de la série X d’Intel qui introduit son lot de nouveaux processeurs.

L’an dernier dans le cadre du salon Computex, Intel dévoilait le Core i7-6950X, son processeur de 10 cœurs promettant des performances de catégorie «mégatâche». Mais le fabricant de semiconducteurs n’est manifestement pas resté assis sur ses lauriers, alors qu’il dévoile aujourd’hui une nouvelle gamme de processeur, les Core i9, avec comme plus puissante configuration le Core i9-7980XE à 18 cœurs pouvant exécuter jusqu’à 36 tâches (threads) simultanées.

Vendu pour la coquette somme de 1 999$ US, le i9-7980XE ne s’adresse évidemment pas à n’importe qui. Ce monstre est la réponse d’Intel au Threadripper d’AMD, le processeur de 16 cœurs dévoilé la semaine dernière et pressenti pour donner un nouveau souffle à AMD en terme d’innovation. Il répondra aux besoins des utilisateurs plus exigeants, en particulier les gamers qui veulent jouer en 4K tout en diffusant leur partie en 1080p sur Twitch. C’est aussi le premier processeur d’Intel pour le marché domestique à atteindre le téraFLOPS en terme de puissance de calcul.

Comme le dévoilement d’un processeur Intel ne vient jamais seul, l’entreprise propose également des modèles de Core i9 moins puissants et plus abordables : avec 10, 12, 14 ou 16 cœurs, dont les prix varient de 999$ US à 1 699$ US. Rappelons que le Core i7-6950X à 10 cœurs était affiché à 1 723$ US lors de son introduction en 2016.

En terme d’architecture, les Core i9 sont conçus sous Skylake X, tout comme deux nouveaux Core i7 – le 7820X (octocœur) et 7800X (hexacœur). Deux autres processeurs quadricœurs, le Core i7-7740X et i5-7640X, conserve l’architecture Kaby Lake X. À noter que tous ces nouveaux processeurs sont conçus pour fonctionner avec le chipset de la nouvelle carte-mère X299 d’Intel qui sera disponible auprès des partenaires d’Intel au cours des prochaines semaines.

Intel a également mis à niveau sa technologie Turbo Boost à la version Max 3.0 sur tous ses processeurs Core i9 ainsi que le plus puissant des nouveaux Core i7.

Les fins observateurs remarqueront que l’enveloppe thermique des plus puissants processeurs ci-dessus peut monter jusqu’à 140W, alors qu’AMD signale que son Threadripper de 16 cœurs se maintiendra dans le pire des cas à 95W. Par conséquent, Intel a développé sa propre technologie de refroidissement qui pourra être utilisé avec l’ensemble de ces processeurs (y compris ceux de générations précédentes). Quoi qu’il en soit, en terme de consommation électrique, on peut s’attendre à une nette différence entre les propositions d’Intel et d’AMD.