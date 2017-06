Twitter offre un onglet réservé aux messages privés d’inconnus

À la manière de Facebook, les messages privés d’inconnus sur Twitter seront dorénavant traités séparément et présentés comme des invitations à amorcer une conversation.

Depuis avril 2015, les utilisateurs de Twitter qui le souhaitent peuvent activer la réception de messages privés de n’importe qui, idéale pour les comptes d’entreprises ou d’organismes ouverts à ce genre de sollicitation. Pour un individu cependant, ouvrir cette porte n’était pas toujours judicieux, et se résumait dans bien des cas à permettre la réception d’une surdose de messages indésirables ou de spam envahissant leur boîte de réception.

Heureusement, Twitter a annoncé une nouvelle fonction, que l’on peut mettre la catégorie «il était à peu près temps» : un filtre permettant aux messages de personnes auxquelles vous n’êtes pas abonnés d’apparaître séparément dans la section des DM.

If you’ve opted-in to get Direct Messages from anyone, messages from people you don’t follow will go into requests. https://t.co/n1qasb7JZC pic.twitter.com/HQY20T5f6t

— Twitter (@Twitter) May 30, 2017