Arnaques et fraudes: les pires dont vous devez vous méfier en 2019!

Les arnaques et la fraude sont présentes plus que jamais. Auparavant, les escrocs pouvaient voler leurs victimes par téléphone. Maintenant, ceux-ci peuvent également le faire par l’entremise d’Internet. De plus, force est de constater que leurs techniques frauduleuses sont davantage au point qu’avant. Ce n’est donc pas étonnant que, selon le journal Les Affaires, les stratagèmes de fraude les plus courants aient coûté 65 millions aux Canadiens en 2017. Il semblerait que ce ne soit là que 5 % des cas signalés d’après le Bureau de la concurrence, les gens ne voulant pas rapporter les fraudes par souci de réputation ou par honte, tout simplement. Il n’y a toutefois pas lieu de partir en panique. De fait, vous pouvez vous prémunir contre les arnaques en connaissant les principaux stratagèmes dont se servent les escrocs pour le vol d’argent et d’identité.

Fraude sur les sites Web

Le Bureau d’éthique commerciale (BEC) publie annuellement un classement des escroqueries du pays. En 2017, la fraude sur Internet fait énormément de ravage. Les gens qui font des achats en ligne sont particulièrement victimes des fraudeurs. BEC rappelle aux consommateurs de n’acheter que sur des sites sécurisés contenant un certificat SSL et de faire attention aux offres qui sont «trop belles pour être vraies». Voici d’autres éléments dont vous devriez tenir compte avant de faire tout achat en ligne:

Regardez si les liens URL du site sur lequel vous voulez acheter fonctionnent. Des liens qui ne fonctionnent pas peuvent vous indiquer qu’un site Internet est frauduleux. De fait, quel commerçant ne met pas à jour, de manière fréquente, son site Internet? Il s’agit après tout de son gagne-pain.

Assurez-vous que le site contient une section «conditions générales de ventes» ou «mentions légales».

Si la page Web sur laquelle vous naviguez contient énormément de fautes d’orthographe ou que les prix annoncés sont beaucoup plus bas que ceux d’autres sites, vous êtes probablement sur un site frauduleux.

Fraude par courriel

La fraude par courriel est aussi très présente sur Internet. C’est ce qu’on appelle de «l’hameçonnage». La plupart du temps, les escrocs vont vous envoyer des courriels en se faisant passer pour une entreprise légale. Leur objectif est d’obtenir des informations personnelles sur vous (comme vos renseignements bancaires) dans le but de vous voler votre argent ainsi que votre identité. Il est donc essentiel de ne donner aucun renseignement personnel et de contacter vos institutions bancaires, la police ainsi qu’un centre antifraude si vous pensez être victime d’une telle escroquerie.

Arnaques par téléphone ou extorsion

Les fraudes par téléphone existent encore, malgré l’essor d’Internet. Les fraudeurs peuvent donc vous appeler pour faire de l’extorsion, soit se faire passer pour des représentants de l’Agence du revenu de votre pays et insinuer que vous avez fait une erreur dans une de vos déclarations passées. Un moyen de savoir que ceux-ci sont des escrocs est qu’ils vous demanderont de payer par cartes-cadeaux, par Bitcoins ou par cartes prépayées. Avez-vous déjà payé vos impôts en cartes-cadeaux Starbucks? Sachez, en outre, que l’agence de revenu ne fait pas d’appels menaçants et ne demande aucun renseignement personnel par téléphone ou par courriel.

Les faux concours

Faites également attention aux personnes qui vous appellent en vous annonçant que vous avez gagné une croisière dans les Bahamas, surtout si vous n’avez participé à aucun concours. Ces personnes vous demanderont vos renseignements personnels et un certain montant d’argent, en se faisant passer pour une compagnie, toujours dans le but de vous arnaquer. Les escrocs peuvent également vous appeler en vous disant que vous avez gagné à la loterie. Ces stratagèmes peuvent aussi être employés par courriel, par SMS ou encore sur les réseaux sociaux. Par conséquent, soyez vigilant!

Fraudes de service

Un autre moyen que les escrocs ont trouvé pour voler les gens est ce qu’on appelle la «fraude de service». Les escrocs se font passer pour de faux techniciens de compagnies électroniques (par exemple Microsoft ou Windows) en vous offrant de vous enlever un virus informatique. Leur objectif est de mettre un virus sur votre ordinateur pour ensuite vous extorquer de l’argent. Vous ne devriez donc pas obtenir les services de telles compagnies, à moins, bien sûr, d’y faire appel.

Escroqueries sur le marché de l’emploi

Vous devez également être aux aguets lorsque vous vous cherchez un emploi. De fait, le marché de l’emploi foisonne d’arnaqueurs. En 2016, c’est la fraude qui était au premier rang du classement fait par le Bureau d’éthique commerciale. En 2017, les Canadiens ont signalé pour 5 millions de dollars de fraudes liées à l’emploi. Ces arnaques sont surtout présentes sur les sites Web de recherche d’emplois. Le BEC vous suggère de faire attention aux employeurs qui vous demandent un virement électronique en guise de «test». Vous devriez également vous tenir à distance de toute offre d’emploi contenant beaucoup de fautes d’orthographe ainsi qu’un salaire dont le prix vous semble exagéré.

Hameçonnage sur les sites de rencontres en ligne

Les relations amoureuses ne sont malheureusement pas à l’abri des escrocs. Les rencontres en ligne se trouvent en troisième position du classement du BEC. En 2017, 19 millions de dollars ont été signalés pour fraudes liées aux rencontres en lignes. Si vous avez tendance à naviguer sur les sites de rencontre en ligne, vous pouvez éviter ce type d’hameçonnage en suggérant une rencontre en personne. Il est également recommandé de ne pas donner de renseignements personnels et de ne faire aucun virement d’argent, peu importe la raison quémandée par l’autre personne.

Bien que le nombre d’arnaques et de fraudes soit en constante croissance, vous ne devez pas vivre dans la crainte ou la peur continuellement. Rappelez-vous de prendre certaines précautions lorsque vous faites des achats sur Internet ou dans le cadre d’une discussion sur un site de rencontres en ligne.

Crédit photo couverture: Bigstock

Source : Tangerine, Gouvernement du Canada, Antherdesign