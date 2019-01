CES2019: Royole dévoile un smartphone pliable, le FlexPai!

Oubliez le premier smartphone pliable de Samsung, Royole en a conçu un avant eux!

On en parle beaucoup ces derniers temps, mais le Galaxy X (ou Galaxy F) de Samsung n’est pas réellement le premier smartphone pliable au monde. Royole, un fabricant chinois encore peu connu, a pu devancer le géant sud-coréen en dévoilant son FlexPai au mois de novembre dernier. À l’époque, l’annonce s’est faite en Chine, mais Royole compte bien ouvrir son téléphone flexible au marché international et a donc profité du CES 2019 pour son lancement mondial officiel.

Une fiche technique bien étoffée pour le Royole FlexPai

Le design du FlexPai a déjà été dévoilé lors de son officialisation en Chine. Certes, le rendu n’a pas vraiment plu à tout le monde, mais le smartphone a encore plusieurs cartes à jouer. Niveau fiche technique, il est pour le moins équipé. Pour le faire tourner, le fabricant a choisi une puce Qualcomm; une vraie surprise pour ceux qui ont assisté à l’événement puisque le mobile fonctionne sous le processeur Snapdragon 855, un processeur qui a été dévoilé il y a à peine un mois. C’est une puce haut de gamme qui devrait garantir une bonne performance à ce téléphone flexible. Pour l’accompagner, 6 Go de RAM ont été intégrés.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la configuration matérielle est au top. Toutefois, cela ne semble pas booster l’appareil au niveau de la rapidité. Selon Techradar, qui a eu l’occasion de prendre le téléphone en main durant quelques instants, « prendre une photo est lent. Passer de la tablette au téléphone est lent. Lancer les paramètres demande un appui plus prononcé et, devinez quoi, il est lent ». Voilà un manque de performance qui étonne un peu, alors qu’on sait que le FlexPai fonctionne sous Android 9.0 Pie. Mais le problème se trouve peut-être au niveau de l’optimisation de Water OS, la surcouche logicielle proposée par Royole. Une mise à jour devrait probablement venir corriger le problème avant la commercialisation du produit.

Un écran AMOLED criblé de défauts

Pour la partie affichage, le Royole FlexPai s’équipe d’un écran AMOLED de 7.8 pouces, avec un ratio de 4:3. Bien évidemment, celui-ci peut se plier en deux en fonction de l’usage que veut en faire l’utilisateur. La dalle offre une définition de 1920 x 1440 pixels, pour une densité de 308 pixels par pouce. Bref, à part le caractère flexible de l’écran, il n’y a vraiment rien d’extraordinaire en ce qui concerne les caractéristiques techniques. Cet écran serait même criblé de défauts selon The Verge. Le média déplore notamment les couleurs hyper saturées et le banding. Royole aurait vraiment pu faire mieux, en proposant par exemple un écran de plus grande qualité comme on retrouve actuellement chez les smartphones haut de gamme.

Compatibilité 5G grâce au modem X50 de Qualcomm

Pour le reste, le Royole FlexPai se dote d’un appareil photo plutôt correct. Il bénéficie d’un système à double capteur photographique avec une résolution de 20+16 Mpx. Sinon, le mobile intègre aussi la puce modem X50 de Qualcomm, laquelle lui confère une compatibilité 5G.

Pour l’instant, le prix et la disponibilité de ce smartphone pliable restent inconnus.

Malgré les défauts que lui ont trouvés les quelques chanceux qui ont pu l’essayer, il reste que la sortie prochaine d’un smartphone pliable est des plus excitante!