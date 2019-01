Amazon Prime Video: les séries et films à voir en 2019

Cinéphiles et sérievores, vous serez comblés!

Nouvelle année, nouvelles séries et nouveaux projets pour Amazon Prime Video! Afin de se faire une place sur le marché très concurrentiel de la VOD, la plateforme ne cesse de multiplier ses diffusions et ses projets. Pour l’année 2019, elle a ainsi pas mal de surprises de prévues. Pour nous donner un avant-goût de ce qu’elle va présenter, Amazon Prime Video a organisé le 2 octobre dernier un grand événement à Londres qu’elle a baptisé Prime Video Presents et durant lequel elle a levé le voile sur les diffusions et les projets qu’elle entreprendra au cours de l’année 2019.

Les annonces faites pour 2019

Plusieurs annonces sont au programme pour cette nouvelle année 2019 sur Amazon Prime Video. Parmi les premiers titres annoncés, on citera en particulier The Wheel of Time (ou La Roue du temps en Français). Il s’agit d’une adaptation en série de l’œuvre éponyme de l’écrivain Robert Jordan. Si vous avez déjà lu le roman, il est fort probable que vous l’ayez aimé. L’histoire est pour le moins intrigante; elle se déroule dans un univers magique, où l’utilisation de la magie est réservée uniquement aux femmes. Dans l’ensemble, elle raconte l’histoire d’une femme, Moiraine, laquelle a décidé de partir pour un long voyage avec cinq jeunes hommes et femmes. Son objectif est de découvrir qui d’entre eux est la réincarnation de l’être puissant prédit comme sauveur ou destructeur de l’humanité. La production sera confiée à Amazon Studios et Sony Pictures. Rafe Judkins, qui incarne Chuck dans Les Agents du S.H.I.E.L.D, se chargera quant à lui des showrunners.

Des œuvres de l’écrivain britannique Neil Gaiman seront aussi au programme sur Amazon Prime Video en 2019. Récemment, la plateforme a conclu un contrat avec ce dernier, mais les dispositions de l’accord ne sont pas connues. Cependant, on sait que l’auteur travaillera en exclusivité avec Amazon Studios pour la création de plusieurs fictions. À noter qu’il ne s’agit pas de la première collaboration entre les deux. Neil Gaiman se trouve déjà derrière Good Omens, l’une des premières séries Amazon Original et laquelle sera bientôt diffusée sur la plateforme.

Enfin, une autre annonce importante a été faite lors du Prime Video Presents du 2 octobre dernier par Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios. Il ne s’agit plus d’une série ou d’un film, mais plutôt d’un jeu. Il portera le nom d’Eco-Challenge 2019. Comme son nom le laisse deviner, le jeu va se produire en pleine nature. Il consistera surtout en un jeu d’aventure multisports au cours duquel vont s’affronter quatre équipes formées de participants provenant du monde entier. À la présentation, on trouvera Bear Grylls.

Bref, cela fait partie des annonces les plus importantes pour 2019. Il ne s’agit certes que d’une liste exhaustive, mais cela nous donne une petite idée de ce que la plateforme nous réserve pour cette nouvelle année.

Des créations originales débarqueront aussi bientôt sur Amazon Prime Video

Amazon Prime Video comprend que pour s’imposer sur le marché des vidéos à la demande, il faudra surtout proposer des contenus originaux et exclusifs. Pour cette année, la plateforme compte diffuser pas moins de 5 créations originales pour ses abonnés. Les voici toutes:

The Romanoffs

Il s’agit d’une création de Matthew Weiner (Mad Men). Elle raconte l’histoire d’individus qui sont convaincus être des descendants des Romanov, la dynastie des derniers tsars de Russie. La série se compose de plusieurs épisodes et chacun d’entre eux raconte une histoire différente. Plusieurs acteurs et actrices vont intervenir dans la série, tels qu’Isabelle Huppert et Louise Bourgoin. La première diffusion a déjà été faite le 12 octobre 2018, mais de nouveaux épisodes vont être diffusés cette année.

Homecoming

La série est déjà diffusée depuis le 2 novembre dernier. C’est une création de Sam Esmail (Mr. Robot) dans laquelle on retrouve Julia Roberts comme actrice principale. Elle se met dans la peau d’Heidi Bergman, une assistante sociale spécialisée dans la réinsertion sociale des soldats, un poste qu’elle a finalement abandonné afin de se concentrer sur autre chose. Mais elle n’a pas réussi à enterrer définitivement son passé! Quatre ans après qu’elle ait quitté son ancien job, un enquêteur du Département de la Défense lui rend visite. Tout commence alors à basculer…

Deutsch-Les-Landes

Il s’agira de la toute première série française d’Amazon Prime Video. On reste toujours sur du genre fiction. Il convient de préciser ici que la série a été créée en collaboration avec l’Allemagne. C’est Marie-Anne Chazel qui joue le premier rôle, se mettant dans la peau de Martine, la mairesse d’un village des Landes imaginaire. Le village se trouve dans un état précaire, une situation qui oblige la mairesse à céder une partie de la commune au propriétaire d’une entreprise automobile. Mais son arrivée dans le secteur n’est pas sans conséquence sur la vie des communes et des villageois.

Good Omens

La disponibilité est annoncée pour 2019, bien qu’aucune date précise n’ait encore été communiquée. Tel qu’évoqué plus haut, il s’agit d’une création de Neil Gaiman. Elle parle de l’histoire d’un ange et d’un démon qui cohabitent avec les humains sur terre et qui se démènent pour fuir une guerre imminente. Divers acteurs très connus joueront dans la série, dont David Tennant, Michael Sheen, Miranda Richardson et Jon Hamm.

Carnival Row

La date de sortie de cette série n’est pas non plus connue en ce moment, mais la disponibilité sur Amazon Prime Video ne devrait plus tarder. Si vous cherchez de l’action, vous serez très bien servi avec cette série fantastique. Elle met en scène des acteurs de renom tels que Cara Delevingne et Orlando Bloom. En tout, la série parle d’une ville dans laquelle cohabitent humains et créatures mythiques et qui devient flippante puisque des meurtres mystérieux s’y produisent souvent. L’intrigue commence quand Rycroft Philostrate, un inspecteur de police, mène une enquête sur le meurtre d’une danseuse.

Les abonnés d’Amazon Prime Video ne seront définitivement pas en reste en 2019!