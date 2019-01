Nintendo Switch: les jeux 2018 les plus téléchargés

Votre jeu préféré fait-il partie du classement?

Quel jeu a été le plus téléchargé en 2018 sur Nintendo Switch? Vous vous êtes peut-être posé la question. Pour vous répondre, Nintendo vient d’établir le classement des 30 jeux les plus téléchargés sur sa console, en se basant sur les données disponibles sur son eShop japonais. Vous l’aurez compris, les ventes de jeux physiques ne sont pas ainsi considérées dans ce classement. Dans le cas contraire, la liste pourrait changer.

Super Smash. Bros Ultimate: jeu Nintendo Switch plus téléchargé en 2018

On s’attendait à ce scénario et c’est bien ce qui est arrivé! Super Smash. Bros Ultimate est le titre que les joueurs (au Japon) ont le plus téléchargé sur leur Nintendo Switch. Une chose tout à fait normale si on se base sur le gros coup médiatique que la firme nippone a mis en place avant sa sortie. À la deuxième place se trouve (aussi sans grande surprise) Mario Kart 8 Deluxe. Le jeu Overcooked 2 ferme quant à lui le podium en se positionnant à la troisième place. Vous pouvez découvrir le reste du classement ci-dessous.

1 – Super Smash. Bros Ultimate

2 – Mario Kart 8 Deluxe

3 – Overcooked 2

4 – Splatoon 2

5 – Super Mario Party

6 – Octopath Traveler

7 – Kirby Star Allies

8 – Pokémon: Let’s Go, Pikachu

9 – Minecraft

10 – Mario Tennis Aces

11 – The Legend of Zelda: Breath of the Wild

12 – Undertale

13 – Pokémon: Let’s Go, Évoli

14 – Taiko no Tatsujin Drum’n’Fun!

15 – Super Mario Odyssey

16 – FIFA 18

17 – 1-2 Switch

18 – Bayonetta

19 – Mega Man X Legacy Collection 2

20 – Xenoblade Chronicles 2

21 – Dragon Quest Builders 2

22 – Dragon Quest Builders

23 – Donkey Kong: Tropical Freeze

24 – Monster Hunter XX

25 – Captain Toad: Treasure Tracker

26 – Super Bomberman R

27 – Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle

28 – Capcom Beat ‘Em Up Bundle

29 – DEEMO

30 – ARMS

Êtes-vous surpris des résultats de ce classement?