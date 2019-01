Comment supprimer un compte Hotmail ou Windows Live

Vous en avez assez de votre adresse courriel supercoolcatou12@hotmail.com créée à l’adolescence?

Vous n’avez plus besoin de votre compte Hotmail ou Windows Live ou vous venez d’en créer un autre? Donc, vous n’avez plus vraiment intérêt à garder l’ancien. Sachez qu’il vous est possible de le supprimer à tout moment, et c’est d’ailleurs mieux pour vous et pour la planète. Pour ce faire, il vous suffit de suivre les différentes étapes que nous vous décrivons dans les paragraphes qui suivent.

Les points vérifiés par Microsoft avant la suppression de votre compte

Pour supprimer un compte Hotmail ou Windows Live, il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton. Plusieurs étapes doivent être observées, à commencer par une vérification en deux phases de la part de Microsoft. Tout d’abord, la société vous demande la confirmation de votre identité. C’est une étape essentielle pour savoir qu’il s’agit bel et bien de vous et qu’on ne ferme pas votre compte à la demande d’une autre personne à l’intention malveillante. L’autre vérification consiste à s’assurer que vous n’avez oublié aucun élément qui pourrait vous être utile à l’avenir. Une fois le compte supprimé, vous ne pourrez en effet plus rien faire; la suppression est définitive et toutes vos données disparaîtront.

Que devez-vous faire avant la suppression de votre compte Hotmail et Windows Live?

Les éléments décrits plus haut concernent la vérification que fait Microsoft avant que vous procédiez à la suppression de votre compte, mais de votre côté, vous devez aussi prendre le temps de vérifier quelques points avant de fermer définitivement votre compte Hotmail ou Windows Live. Bien entendu, cette opération ne doit donc pas être faite à la hâte. Pour éviter de laisser un élément important derrière vous, voici quelques précautions essentielles à prendre:

- Annulation des abonnements liés à votre compte: il est possible que vous ayez souscrit à des abonnements ou à des services via votre compte Hotmail ou Windows Live. Avant de fermer définitivement votre compte, il peut être nécessaire d’annuler ces abonnements. Ainsi, vous éviterez les mauvaises surprises, comme de nouveaux frais non prévus ou d’autres désagréments de ce genre.

- Informer vos contacts de la suppression de votre compte: si vous décidez de fermer votre compte maintenant, il ne sera pas supprimé de suite. Microsoft impose en effet un délai d’attente de 60 jours pour les comptes Hotmail et Windows Live. Une fois ce délai passé, tous les emails contenus dans votre boîte de messagerie seront effacés. Prenez ainsi le temps de faire part à votre contact votre décision de supprimer votre compte. Pour ce faire, vous n’avez pas besoin d’envoyer un mail à chacun de vos contacts, cela vous prendrait trop de temps. Au lieu de faire cela, vous pouvez tout simplement configurer une réponse automatique les informant de la fermeture du compte. Sinon, il est aussi possible de configurer un transfert automatique du courrier. De cette façon, quand vous recevez un email sur le compte que vous souhaitez fermer, celui-ci est automatiquement transféré vers une autre adresse que vous avez indiquée. Mais comprenez que tout ceci n’est possible que durant le délai de 60 jours évoqués plus haut.

- Sauvegarder les données importantes contenues dans le compte: après la fermeture de votre compte Hotmail ou Windows Live, il ne sera plus possible d’accéder aux fichiers et autres données que vous y avez laissés. Avant de procéder à la suppression, prenez ainsi le temps de récupérer tous les éléments qui vous sont importants. Photos, vidéos, documents divers; vous devez les enregistrer et les stocker à l’endroit que vous voulez pour éviter de les perdre.

Les étapes de la suppression du compte

Une fois que vous avez annulé vos abonnements, informé vos contacts et sauvegardé vos données importantes, vous pouvez maintenant passer à la suppression proprement dite de votre compte Hotmail ou Windows Live. Le processus est très simple et ne vous prendra que quelques minutes. Voici ce que vous devez faire en deux étapes simples:

- Vous devez commencer par vous connecter à votre compte Hotmail ou Windows Live. Il vous faut ensuite accéder aux «Paramètres du compte».

- Une fois dedans, vous trouverez sur le bas de la page un lien «Clôturer le compte». Vous devez cliquer dessus et il vous mènera vers une page qui vous donne les indications à suivre pour la fermeture de votre compte.

Si jamais vous rencontrez un problème lors de la fermeture de votre compte Hotmail ou Windows Live, vérifiez d’abord s’il n’y a pas d’autre compte associé à celui que vous désirez supprimer. Dans ce cas-ci, Microsoft peut vous demander de fermer celui-là aussi. Enfin, une fois la fermeture validée, vous n’aurez plus accès à vos anciens courriels et ne pourrez pas non plus utiliser l’adresse associée au compte que vous avez supprimé.

Supprimer un compte Hotmail ou Windows Live n’est pas si compliqué, mais il faut vous assurer de prendre toutes les précautions nécessaires avant!