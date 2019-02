Les meilleurs logiciels antivirus gratuits ou payants

Que la meilleure protection soit avec vous!

Aujourd’hui plus que jamais, il est important d’installer un antivirus sur son smartphone, sa tablette et, surtout, son ordinateur. Si vous avez suivi les actualités informatiques de ces derniers mois, vous savez sûrement que les cyberattaques se sont multipliées ces dernières années. Il y a tout d’abord les ransomwares qui vous bloquent l’accès à votre ordinateur jusqu’à ce que vous payiez une rançon, mais ces derniers temps, les Zero day attacks se font aussi de plus en plus fréquents. Ce type d’attaques est très dangereux puisqu’il infecte vos appareils avec des charges malveillantes en passant parfois par des failles de sécurité de sites Internet, de logiciels ou de serveurs. Elles sont aussi plus difficiles à détecter puisque dans la plupart des cas, elles ne possèdent pas encore une signature connue.

Pourquoi installer un antivirus sur mon ordinateur?

Vous vous êtes probablement déjà posé cette question. Vous l’avez peut-être aussi déjà posé à des amis, à des collègues ou à des connaissances. Il se peut qu’on vous ait déjà répondu que l’installation d’un antivirus n’est pas nécessaire, que l’outil est lourd et qu’il ne fait que ralentir votre machine. Si c’est le cas, abandonnez vite cette idée. Un antivirus est essentiel pour un ordinateur, et ce, pour de nombreuses raisons. Il vous permet avant tout de le protéger et de sécuriser les données qui y sont stockées. L’antivirus permet de supprimer les logiciels malveillants et les virus qui sont parvenus à s’infiltrer dans votre machine et à infecter vos données, applications et documents divers. Rien que pour ces raisons, vous devez vous armer d’un bon antivirus, mais il y en a encore d’autres.

Les antivirus gratuits sont-ils efficaces?

La réponse est bien évidemment oui. Leur éditeur ne les avait pas conçus que pour remplir votre disque dur. Ils fonctionnent bel et bien et vous aident à combattre les virus et logiciels malveillants, mais à efficacité limitée. Les éditeurs réservent en effet les meilleures fonctionnalités (pare-feu, contrôle parental, protection contre le vol d’identité, etc.) pour les versions payantes. Alors, comment bien choisir son antivirus? Les critères à prendre en compte sont à la fois nombreux et variés. Pour un utilisateur lambda, ces critères ne sont pas faciles à comprendre. On ne peut pas se fier tout simplement aux rumeurs, aux retours d’expérience, etc. Pour évaluer la qualité et l’efficacité d’un antivirus, il faudra plutôt s’en remettre aux données fournies par les institutions indépendantes spécialisées dans l’analyse d’antivirus. Elles sont nombreuses, si on ne cite que le laboratoire SELabs et AV test.org.

Les meilleurs antivirus payants

Dans le présent guide, nous allons vous lister les meilleurs antivirus à choisir pour cette année. Les logiciels de protection informatique que nous vous présentons ici sont les mieux notés en laboratoire et sont les plus pratiques, les plus rapides et les plus efficaces dans la détection et la suppression des logiciels malveillants. Bien évidemment, ils sont tous payants, mais certains proposent des versions gratuites ou un essai limité.

Bitdefender Total Security

Bitdefender domine souvent le classement des meilleurs antivirus chez les laboratoires de test. Une chose tout à fait normale si on se base sur l’efficacité et la performance de cet antivirus. Vous l’apprécierez avant tout pour sa rapidité dans la détection des logiciels malveillants, même les plus récents, mais le logiciel reste aussi efficace sur les anciens virus et vous garantit une protection optimale. À noter que Bitdefender Total Security est compatible multiplateforme; il fonctionne aussi bien sur Windows que sur Mac OS ou encore Android. L’interface est simple et ergonomique. Vous pouvez facilement vous y retrouver et pourrez également accéder à diverses fonctionnalités pratiques et utiles au quotidien. Vous pouvez par exemple régler l’antivirus en mode «Auto-pilot» et lui laisser gérer tout par lui-même. Il vous est également possible de reprendre la main et personnaliser la sécurisation de votre ordinateur. À noter que Bitdefender Total Security est payant. Vous pouvez l’obtenir pour 44.99$ par an; un prix qui vaut bien le niveau de protection qu’il offre, d’autant plus que pour un seul abonnement, vous pouvez profiter d’une protection pour 5 appareils.

Norton Security Deluxe

Norton Security Deluxe se présente également comme un excellent antivirus pour protéger vos appareils des logiciels malveillants. Vous n’en avez peut-être pas encore entendu parler et c’est normal puisqu’il est récent. C’est d’ailleurs là l’un de ses plus grands avantages. Norton est un logiciel de protection informatique de nouvelle génération. Il intègre des programmes plus perspicaces et parvient à détecter les virus en un rien de temps grâce à l’analyse de leur comportement. C’est le choix idéal pour les utilisateurs qui recherchent une solution complète et efficace. Norton Security Deluxe est d’ailleurs compatible avec les plateformes existantes (Windows, MacOS, Android et iOS…) et propose une interface intuitive et ergonomique afin que vous puissiez vous familiariser avec lui plus rapidement. Pour les fonctionnalités proposées, l’outil se montre aussi très intéressant. Il optimise votre machine grâce à la défragmentation et au nettoyage des dossiers et caches. Il propose aussi une protection par VPN lorsque vous vous connectez à un Wi-Fi public. Enfin, pour le prix, il faudra payer l’abonnement à 49.99$ par année pour 5 appareils. Si vous désirez vous abonner pour deux ans, le prix monte à 109.99$.

ESET Internet Security 10

Si vous naviguez souvent sur Internet ou que votre travail vous oblige à passer de site Web en site Web, alors cet antivirus est fait pour vous. Il est spécialement conçu pour la protection sur Internet et propose des fonctionnalités riches pour cela. L’interface n’est peut-être pas aussi intuitive et ergonomique que pour les deux autres, mais au fur et à mesure que vous utilisez le logiciel, vous réalisez qu’il est bourré d’outils pratiques. ESET Internet Security 10 vous permet par exemple de bloquer les sites Internet malveillants, de lutter contre le phishing, de détecter les spams et de protéger contre les botnets. L’antivirus propose aussi une fonction baptisée «Home Network Protection», laquelle propose un scan du réseau Internet afin de retirer les éventuels appareils non identifiés qui s’y connectent. À noter que cette solution de protection informatique est aussi disponible en application mobile. Elle permet entre autres le filtrage des SMS et des appels. Enfin, ESET Internet Security 10 est proposé à un prix de 49.99$.

Kaspersky Security Cloud

Kaspersky Security Cloud est une alternative excellente à l’antivirus décrit précédemment. Si vous suivez les actualités informatiques, vous saurez que Kapersky Lab, la société de sécurité russe derrière ce logiciel, est l’un des leaders sur le marché des solutions de protection informatique. Le Kaspersky Security Cloud fait partie de ses meilleurs produits. Il se dédie à la protection de vos navigations Internet et lutte surtout contre le traçage, mais la solution intègre également une protection antivirus, ce qui vous permet de l’utiliser en toutes circonstances. Pour les fonctionnalités proposées, l’outil se montre aussi très intéressant. Pour les friands des achats en ligne, cet antivirus intègre par exemple une fonction nommée «Safe Money», laquelle permet avant tout de sécuriser les transactions, mais elle vous donne aussi la possibilité de consulter vos comptes bancaires en cas de besoin. À part cela, Kaspersky Security Cloud propose aussi des fonctions de contrôle parental et de chiffrement des fichiers. Si cette solution vous intéresse, il faudra débourser 65.99$ pour un abonnement d’un an. Si vous désirez vous abonner directement pour deux ans, le prix de l’abonnement monte à 114.98$.

AVG Ultimate 2018

AVG Ultimate 2018 n’est pas qu’un simple antivirus. C’est aussi un outil performant et efficace pour apporter plus de performances au système de votre ordinateur. En effet, ce programme intègre des fonctions qui lui permettent d’ajuster divers aspects du système pour lui apporter une performance optimale, mais avant tout, il s’agit d’un logiciel de protection informatique et on peut dire qu’il fait très bien son travail. AVG Ultimate 2018 est bien armé pour détecter les logiciels malveillants. Il se dote d’une technologie d’intelligence artificielle, d’un scan à virus performant et procède régulièrement à une analyse de votre ordinateur pour vous notifier en temps réel de la présence de risques liés à la sécurité. AVG Ultimate 2018 intègre aussi un gestionnaire de mot de passe et un VPN. Pour vos connexions sur Internet, vous n’avez donc aucun souci à avoir en ce qui concerne la protection de vos données personnelles. Enfin, si vous recherchez une solution économique et fiable, ce logiciel est aussi un très bon choix. Il est vendu à un prix de 99.99$. Toutefois, une fois que vous l’avez acquis, vous pouvez l’installer sur un nombre illimité d’appareils.

McAfee Total Protection

Quand on parle de solutions de protection informatique, il est impossible de ne pas évoquer un produit de la société McAfee. C’est un géant dans le domaine et les solutions qu’il propose sont généralement efficaces et performantes. C’est précisément le cas du McAfee Total Protection et c’est pour cette raison qu’il intègre notre classement. Si on devait juger cet antivirus sur le plan économique, il se présente comme un concurrent direct du AVG Ultimate 2018 décrit plus haut. Il est moins cher puisque l’abonnement annuel est fixé à 89.99$ et après l’avoir acheté, vous pouvez l’installer sur tous vos appareils, mais il se limite à 5 appareils. Sinon, pour la partie efficacité et performance, ce logiciel a aussi de quoi vous mettre en sécurité. Pour commencer, il se pare de l’un des meilleurs scanners de virus de nos jours. Aucun logiciel malveillant ne pourra tromper sa vigilance. McAfee Total Protection fait preuve d’une performance de détection élevée et rapide, mais ce n’est pas tout! Pour vos navigations Internet, l’antivirus vous assurera également une protection optimale grâce à l’outil WebAdvisor qu’il intègre. Pour rappel, cet outil a pour rôle d’analyser les téléchargements et les URL, il vous permettra donc de mieux lutter contre les sites malveillants. Un module antispam est aussi de la partie, de quoi vous permettre de garantir le maximum de sécurité pour votre boîte mail. Enfin, afin que vous puissiez sauvegarder et sécuriser vos données les plus sensibles, McAfee Total Protection vous met à disposition un dossier protégé par cryptage.

Avast Premium

Depuis toujours, Avast figure parmi les meilleurs antivirus du marché et sa version Premium a absolument tout pour séduire. Ce logiciel est idéal pour se protéger lors des navigations sur Internet. Il intègre en effet un grand nombre d’outils de protection en ligne, dont le Smart Scan. Il s’agit d’un outil qui permet de scanner les sites Web et qui se montre très efficace pour la détection de virus ou de plug-in risqués, mais il ne se limite pas à l’analyse de votre réseau. L’outil scanne aussi les appareils qui y sont connectés afin de détecter d’éventuelles menaces. Par ailleurs, Avast Premium offre aussi l’avantage de donner à ses utilisateurs un accès au sandbox, ce qui vous permet de faire des téléchargements sûrs et d’ouvrir les fichiers téléchargés en toute sécurité. Enfin, cet antivirus intègre également un VPN. Vous pouvez ainsi naviguer en toute tranquillité sur Internet sans courir le risque de vous faire voler vos données personnelles. Pour le prix, Avast Premium est proposé à 79.99$ pour un abonnement annuel. Si vous préférez vous abonner pour deux ans, le prix à payer est de 159.99$.

BullGuard Premium Protection 2018

BullGuard Premium Protection 2018 s’adresse aux utilisateurs intensifs d’Internet, et plus particulièrement aux gamers qui aiment jouer en ligne. Le logiciel contribue en effet à optimiser la sécurité des réseaux Internet des particuliers et protège les appareils connectés au réseau. Pour une utilisation domestique, il fait donc partie des meilleurs choix. Vous profiterez d’une protection pour toute la famille, et ce, pour un seul abonnement. Mais ce n’est pas tout! BullGuard Premium Protection 2018 propose aussi des fonctionnalités utiles pour la navigation sur Internet. Il vous permet de savoir si des sites vous volent des données personnelles à votre insu et vous en informe aussitôt. Vous pouvez ainsi mieux protéger votre identité et surfer sur Internet l’esprit tranquille. Une fonction baptisée «Game Booster» est aussi offerte, elle vous sera utile lors de vos parties en ligne puisque grâce à cette fonction, les pop-up et autres interruptions du même genre sont bloquées. Alors, BullGuard Premium Protection 2018 vous a convaincu? Si c’est le cas, il faudra compter 99.95$ l’abonnement pour en profiter.

Avira Antivirus Pro 2019

Avira Antivirus Pro 2019 est une solution de protection informatique très intéressante. Il propose des solutions à peu près complètes pour la protection de votre ordinateur, mais aussi de votre réseau et des appareils qui y sont reliés. Il intègre des outils d’analyse performants qui permettent de détecter rapidement les logiciels malveillants et de protéger les appareils que vous avez chez vous. Avira Antivirus Pro 2019 intègre aussi un gestionnaire de mots de passe, de quoi garantir une meilleure protection de vos comptes. Enfin, des extensions sont aussi disponibles pour les navigateurs Internet, ce qui devrait vous assurer une protection renforcée contre les sites malveillants et autres programmes qui pourraient nuire à votre sécurité et à la performance de votre ordinateur. Enfin, pour vous abonner à Avira Antivirus Pro 2019, vous devez payer $44.99 US pour une année, soit environ 59$ canadiens.

Sophos Home Premium

Enfin, le dernier antivirus payant que nous vous présentons dans le présent guide est le Sophos Home Premium. Il s’apprécie avant tout pour son excellent rapport qualité/prix. Le logiciel est proposé pour 60$ l’année et 90$ pour deux ans. À ce prix là, vous pouvez profiter d’un grand nombre de fonctionnalités qui contribueront à protéger efficacement vos appareils. D’abord, Sophos Home Premium peut protéger la connexion de plusieurs appareils en même temps. Il propose des outils de protection avancée pour le moins complets et se dote d’un module spécialisé pour lutter contre les ransomwares. Le moins que l’on puisse dire, c’est que vos appareils seront bien à l’abri des attaques diverses. On regrette toutefois le fait que cet antivirus ne propose pas des fonctions essentielles telles que l’analyse du réseau local.

Quelques antivirus gratuits efficaces pour protéger votre ordinateur

Les solutions que nous avons décrites plus haut sont toutes payantes. Ce sont les plus efficaces en ce moment et si vous souhaitez bien sécuriser vos appareils, votre réseau et vos navigations Internet, vous trouverez ce qu’il vous faut parmi ces logiciels. Malgré tout, nous allons vous faire une petite liste d’antivirus gratuits et efficaces que vous pouvez télécharger librement sur Internet.

Avast Free Antivirus 2018

C’est une version gratuite des antivirus proposés par Avast. Il propose une belle interface conviviale et se montre très efficace dans la détection des programmes malveillants dans les applications installées sur vos appareils. Avast Free Antivirus 2018 détecte rapidement les actions suspectes. On regrette toutefois le fait qu’il y ait beaucoup de publicités lorsque le logiciel est activé.

Avira Free Antivirus 2018

Bien que gratuite, la solution proposée par Avira est plus complète. Elle propose des fonctionnalités riches et utiles pour garantir la protection de ses appareils. Avira Free Antivirus 2018 propose aussi une fonction scan du réseau et une console Web centrale. Son seul inconvénient est l’existence de publicités intempestives et abusives.

Microsoft Windows Defender

Cette solution est intégrée nativement sur Windows. Elle offre une interface moderne et propose une option de contrôle parental plus complète (pour un logiciel gratuit). Parmi ses plus grands atouts, on notera aussi en particulier la présence de boucliers anti-ransomwares et anti-exploits.

Que vous soyez prêts à payer un certain montant annuel pour la sécurité de vos appareils ou que vous préférez une option gratuite, mais efficace, vous trouverez certainement votre compte parmi l’un des antivirus listés ci-dessus.