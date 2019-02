On peut enfin supprimer un message sur Messenger

Fini les regrets suite à un message embarrassant!

Skype propose la fonctionnalité sur son application depuis un bon bout de temps! Désormais, elle débarque sur Messenger Facebook et on ne peut pas dire qu’il s’agit d’une surprise. Le réseau social l’a déjà promis il y a quelques mois après que son PDG, Mark Zuckerberg, ait été surpris après avoir supprimé des messages qu’il avait envoyés depuis l’application de messagerie.

10 minutes chrono après avoir envoyé un message

Beaucoup attendaient cette fonctionnalité et elle est finalement arrivée sur Messenger. Et c’est tant mieux puisque c’est nettement plus pratique quand on souhaite effacer un message qu’on regrette d’avoir envoyé ou qu’on a (accidentellement) envoyé à un mauvais destinataire. À partir de maintenant, vous pouvez donc supprimer un message envoyé depuis l’application, en appuyant longtemps sur celui-ci et en choisissant «Supprimer». Deux options vous seront alors proposées : «Supprimer pour moi» et «Supprimer pour tout le monde». Si vous optez pour la première, le message disparaître uniquement de votre messagerie, mais le destinataire pourra encore le voir; la seconde option vous permet de le supprimer sur les deux. À noter que la fonctionnalité de supprimer un message sur Messenger est tout aussi bien possible sur navigateur que sur les applications mobiles (iOS ou Android). Il faudra toutefois les mettre à jour.

Par ailleurs, pour ceux qui désirent profiter de la fonctionnalité, il faudra agir vite après avoir envoyé le message. La suppression de ce dernier n’est possible que dans les 10 minutes suivant son envoi. Une fois ce délai passé, il ne vous sera plus possible de l’effacer, du moins sur la messagerie de votre interlocuteur. À noter que cette application se déploie petit à petit pour l’instant. Cependant, Facebook promet un déploiement rapide sur tous les terminaux iOS et Android. Pour savoir si vous pouvez en profiter, n’hésitez pas à mettre à jour votre application.

Désormais, si vous envoyez un message à votre mère, mais qui était destiné à votre partenaire, ou que vous écrivez à votre ex lors d’une soirée bien arrosée, vous pourrez sauver les meubles!