Test du Nokia 8.1, un petit bijou milieu de gamme

Nokia revient à la charge avec son nouveau Nokia 8.1!

Le Nokia 7 Plus intègre la prestigieuse liste des meilleurs smartphones milieu de gamme de 2018, mais son successeur est déjà là: le Nokia 8.1. Le nouvel arrivant se range naturellement dans le même segment et s’accompagne de caractéristiques pour le moins alléchantes, mais saura-t-il faire honneur à son excellent prédécesseur? Nous allons le voir dans le test qui suit.

Un design premium

Nokia, appartenant désormais au groupe HMD Global, ne fait jamais dans la dentelle quand il s’agit du design de ses smartphones et cela se confirme avec le Nokia 8.1! Il arbore un design premium avec un écran bord à bord, un menton assez large et des bordures supérieures assez prononcées. Le tout offre un rendu très élégant qui a toujours fait la renommée de la marque. Pour le dos, on a, comme d’habitude, droit à du verre. Le double capteur photo ressort légèrement et se positionne au milieu sur la partie supérieure. Juste en dessous se trouve un lecteur d’empreintes digitales et le logo de la marque un plus bas. À noter que les boutons physiques sont tous placés sur la tranche droite de l’appareil, de quoi garantir une utilisation plus pratique. D’ailleurs, pour le volet prise en main, le Nokia 8.1 se montre excellent. Il se tient et se manipule d’une seule main. Cependant, il faudra bien le tenir puisque la coque en verre peut le rendre un peu glissant des fois.

Un très bel écran

Pour la partie affichage, le Nokia 8.1 parvient facilement à nous convaincre. Son écran mesure 6.18 pouces et intègre la technologie IPS. Certes, ce n’est pas le top du top en matière d’affichage; on aurait aimé avoir un écran OLED, plus performant, lumineux et efficace, mais la dalle du Nokia 8.1 fait très bien son travail. Elle est très lumineuse (600 cd/m²) et bien contrastée (1400:1), de quoi permettre de bien profiter de ses vidéos, même en plein soleil. La dalle affiche en outre en Full HD+ et est compatible HDR10. C’est un très bon point pour tous ceux qui aiment regarder des vidéos Netflix en très haute définition. Niveau colorimétrie, tout est aussi correct. L’écran du Nokia 8.1 affiche très bien toutes les couleurs, et ce, avec une bonne intensité.

Des performances correctes

HMD Global a fait l’effort nécessaire pour rendre son smartphone joli et séduisant, mais est-ce qu’il a tout ce qu’il faut sous le capot pour assurer une utilisation fluide et confortable? Eh bien, pour les composants internes, on peut dire que le Nokia 8.1 est très bien équipé. Il est alimenté par le processeur Snapdragon 710 de Qualcomm, une puce milieu de gamme du fondeur américain gravée en 10 nm et formée par 2 cœurs Kryo 360 Gold (2,2 GHz) et 6 cœurs Kryo 360 Silver (1,7 GHz). Le SoC est ici couplé avec 4 Go de RAM LPPDDR4x et un processeur graphique Adreno 616. Un modem X15 LTE est aussi de la partie pour la compatibilité Wi-Fi et Bluetooth 5.0. Pour le volet stockage, on a en revanche droit à 64 Go de mémoire interne. C’est certes un peu limité pour satisfaire les besoins actuels des utilisateurs, mais Nokia a fait l’effort de proposer une fente pour carte microSD, de quoi permettre d’obtenir jusqu’à 400 Go supplémentaires. Bref, la configuration matérielle du Nokia 8.1 lui permet de se montrer performant, fluide et réactif pour les tâches quotidiennes que vous lui confierez. Il s’en sort aussi pas mal pour certaines tâches lourdes, mais il ne faudra néanmoins pas pousser l’expérience très loin sous peine de ralentir l’appareil.

Android Pie et Android One au volant

Le Nokia 8.1 tourne sous Android 9.0 Pie. Cela signifie qu’il intègre les dernières nouveautés apportées par Google à son OS mobile. Plus intéressant encore, le smartphone intègre le programme Android One de la firme de Mountain View et bénéficie donc de mises à jour de sécurité régulières. La présence de ce système permet aussi au Nokia 8.1 d’être plus fluide et rapide et nous l’avons très bien senti à l’occasion de notre test. En effet, Android One va directement à l’essentiel. Il est épuré et ne propose que les options et fonctionnalités de base dont vous avez besoin, mais ne vous inquiétez pas! Google Files et Google Pay y sont bien proposés.

Un versant photo satisfaisant

Pour le volet photographique, le Nokia 8.1 s’en sort plutôt bien. À l’arrière, il a droit à un double capteur photo. Le premier est un modèle de 12 Mpx avec une ouverture de 1/2.55 pouces et une taille des photosites de 1,4 µm. Il est secondé par un autre capteur photo de 13 Mpx qui se focalise sur la profondeur de champ. Le tout est couplé avec un flash et se commande depuis une application qui est, notons-le très bien, ultra complète. L’interface est simple, ergonomique et permet d’accéder à différentes options. Dans la pratique, le double capteur photo du Nokia 8.1 fait correctement son travail. La qualité est au rendez-vous que ce en plein jour ou la nuit, bien que les images se montrent parfois sombres dans des conditions de faible luminosité. Pour le versant frontal, le successeur du Nokia 7 Plus propose une seule webcam de 20 mégapixels, ce qui ne justifie pas vraiment la taille de l’encoche. Elle est assez performante et propose de jolis selfies, mais la gestion de lumière paraît problématique de jour.

Une bonne autonomie et de la recharge rapide

Niveau autonomie, le Nokia 8.1 se montre une nouvelle fois excellent. Il est alimenté par une grosse batterie de 3500 mAh, ce qui est amplement suffisant pour alimenter efficacement son écran Full HD+ et son processeur gravé en 10 nm. L’autonomie est excellente ! Le téléphone peut tenir toute une journée pour une utilisation intensive. La recharge rapide est aussi au rendez-vous. Le Nokia 8.1 se recharge via USB-C avec un chargeur 18W. Aucun souci à se faire, donc, en ce qui concerne le volet autonomie et gestion de la batterie.

Bref, le Nokia 8.1 n’est pas parfait, mais il s’agit d’un excellent smartphone milieu de gamme qui saura répondre à vos besoins.