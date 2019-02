Microsoft: «Arrêtez d’utiliser Internet Explorer»!

Lâchez Internet Explorer, il est temps de passer à autre chose!

Internet Explorer est encore installé sur un grand nombre d’ordinateurs aujourd’hui, et pour cause: Microsoft l’installe par défaut sur ses systèmes d’exploitation, même les plus récents. Pourtant, il faut dire que le navigateur n’est plus très utilisé, surtout chez le grand public. Les utilisateurs préfèrent en effet se tourner vers des alternatives plus intéressantes telles que Google Chrome ou Microsoft Edge, le nouveau navigateur de la firme de Redmond. Du côté des professionnels et entreprises, la conversion se fait en revanche plus lente. Pourquoi? Tout simplement parce que bon nombre d’entre eux utilisent des logiciels développés pour fonctionner avec Internet Explorer. Vous l’aurez compris, il serait coûteux de reprogrammer ces outils, d’autant que l’ancien navigateur reste compatible avec différents programmes informatiques.

Microsoft vous conseille de quitter Internet Explorer

Quoi qu’il en soit, il est peut-être temps d’abandonner Internet Explorer et c’est Microsoft lui-même qui vous le dit. Chris Jackson, un expert en cybersécurité, a récemment publié un article sur le blogue de la société, avec un titre assez interpellant: Des périls d’utiliser Internet Explorer comme navigateur par défaut. Dans ce post, l’expert explique clairement les risques encourus quand vous utilisez l’ancien navigateur, mais surtout, il invite les internautes à ne plus l’utiliser et à passer à un autre navigateur (Microsoft Edge, par exemple).

«Il est temps d’arrêter d’appeler Internet Explorer un navigateur. Il s’agit d’une solution de compatibilité. Nous ne développons pas les nouveaux standards du Web sur IE, et même si de nombreux sites fonctionnent correctement, les programmeurs ne testent plus du tout sur Internet Explorer de nos jours», déclare Chris Jackson dans son article. Reste à savoir si ses propos sont suffisants pour inciter les professionnels et entreprises à se passer de ce navigateur, ou du moins à ne pas l’utiliser comme navigateur par défaut.

Les alternatives à Internet Explorer sont suffisamment nombreuses pour que vous en trouviez une qui corresponde à vos goûts et vos besoins, il est donc inutile de perdre encore plus de temps à utiliser un navigateur obsolète.