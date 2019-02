Spotify songe à bannir les utilisateurs de adblockers

Fraudeurs, l’ère de l’écoute gratuite sans publicités sur Spotify est révolue!

Une part des revenus de Spotify est générée par les publicités diffusées sur la version gratuite de son service. Toutefois, de petits malins ont eu l’idée de se servir d’un adblocker, ou bloqueur de pubs, pour mieux profiter du service, alors qu’il s’agit là d’un privilège pour les abonnés premium. Bien évidemment, la firme suédoise n’allait pas rester sans rien faire face à une situation pareille et décide donc d’entrer en guerre contre ces bloqueurs de publicités.

Spotify part à la chasse des adblockers

Le géant suédois a décidé de mettre à jour ses conditions d’utilisation. Dorénavant, «contourner ou bloquer les publicités au sein du service Spotify, ou créer ou distribuer des outils conçus pour bloquer les publicités dans le service Spotify (…), peut entraîner la résiliation immédiate ou la suspension de votre compte». Cette nouvelle disposition est on ne peut plus explicite! Alors, si vous utilisez le service de streaming musical, vous savez donc maintenant à quoi vous attendre si vous tentez d’utiliser un adblocker sur votre compte Spotify: l’entreprise pourrait aller jusqu’à supprimer votre compte.

Mais au fait, pourquoi avoir pris une telle décision? Eh bien, la raison est tout à fait simple! Vous n’êtes pas sans savoir que Spotify est le plus grand service de musique en streaming du moment, bien que la concurrence de la compagnie à la pomme avec son Apple Music ne lui soit pas vraiment favorable. Le service est devenu rentable depuis l’année dernière, avec un profit de 94 millions d’euros (141 millions de dollars canadiens) entre octobre et décembre 2018. Bien entendu, la société souhaite préserver cette rentabilité et augmenter ses profits. Les bloqueurs de publicités ne sont pas bons pour ses affaires et sont incompatibles avec son modèle économique; une raison évidente pour Spotify de les éliminer de sa plateforme et de mettre en garde les fraudeurs.

Si vous faites partie de ceux qui utilisent un adblocker afin de contrer la publicité sur Spotify, vous feriez mieux d’arrêter immédiatement ou de vous procurer un abonnement mensuel payant si vous souhaitez continuer à profiter du service!