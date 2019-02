On garde nos iPhone toujours plus longtemps

Les gens qui souhaitaient toujours posséder le iPhone dernier cri sont-ils tous disparus?

Les ventes d’iPhone ont connu leur première baisse l’année dernière. Plusieurs raisons ont été évoquées comme étant la cause: l’essor des concurrents chinois, le prix élevé d’un nouvel iPhone ainsi que des forfaits mobiles, le manque de nouveautés notables sur les derniers modèles… Tim Cook, le PDG de la compagnie à la pomme, a aussi relevé un détail important: le comportement des utilisateurs qui tendent à garder le plus longtemps possible leur iPhone. Une hypothèse qui est désormais confirmée par une étude menée par le cabinet Bernstein.

Un cycle de renouvellement de 4 ans pour l’iPhone

L’étude menée par le cabinet cité plus haut indique que le cycle de renouvellement de l’iPhone s’étend désormais à 4 ans, alors qu’il était de 3 ans il y a encore quelques années. Le taux de renouvellement aurait en effet baissé jusqu’à 16% pour l’année fiscale 2019. Pire encore, «les taux de renouvellement actuels ont considérablement ralenti et pourraient être inférieurs à ceux que constatent les investisseurs», explique Toni Sacconaghi, un analyste de chez Bernstein. Bien évidemment, cela n’arrange pas la situation de la firme, son modèle économique étant fondamentalement basé sur les ventes de ses iPhone plutôt que sur les autres produits Apple. Ce comportement handicape donc sa croissance et limite son développement, d’autant plus que les utilisateurs sont également de plus en plus intéressés par les iPhone d’occasion (32% des modèles utilisés).

Par ailleurs, toujours selon l’analyste de Bernstein, la tendance des utilisateurs à prolonger la durée de vie de leur iPhone pourrait aussi avoir des impacts négatifs sur la division Services (Apple Music, iCloud, App Store, iTunes Store…) du géant californien. Ces services requièrent souvent des appareils plus performants et des technologies plus modernes, ce qui reste difficile à mettre en place si les utilisateurs préfèrent garder leur ancien iPhone. Bref, la tâche est encore difficile pour Apple.

Et vous, êtes-vous du genre à conserver votre iPhone le plus longtemps possible ou à vous procurer un nouveau smartphone dès que votre contrat se termine?