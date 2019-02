Nintendo porte Zelda: Link’s Awakening sur Switch!

Amateurs des aventures de Zelda, c’est le moment d’être énervés!

Mercredi dernier, Nintendo a tenu une conférence en direct, l’occasion pour le géant nippon d’annoncer l’arrivée de certains titres et nouveautés très attendus par les fans. Au programme, on avait donc pu assister à l’annonce d’un nouveau titre de Platinum Games et d’un remake de Hellblade, mais une autre surprise était aussi au rendez-vous et elle ne manquera pas de plaire aux gamers des années 90.

Un remake de Zelda: Link’s Awakening pour bientôt!

Vous êtes un gamer un peu ancien? Alors, vous vous souvenez certainement de Zelda: Link’s Awakeking sur Game Boy. C’est l’un des épisodes les plus atypiques et les plus adulés de la saga. Le lancement du jeu date de 1993. 26 ans plus tard, Nintendo souhaite le faire renaître et va donc proposer un remake, mais attention, il ne s’agit pas d’une simple copie comme celles qu’on a tendance à voir. L’éditeur japonais pense à une transformation totale, du moins sur le plan technique.

En effet, le jeu mettra en scène les mêmes personnages dans le même univers. Toutefois, le graphisme change radicalement. On passe d’une animation en noir et blanc à une animation plus moderne, en 3D. Certes, certains fans pourraient être choqués par cette impressionnante amélioration du style graphique, mais on se doute bien que c’était nécessaire pour une adaptation pour console Switch. D’ailleurs, ce ne serait pas une première! Rappelez-vous de A Link Between Worlds de 2013, lequel était lui-même un remake de A Link to the Past. Beaucoup de joueurs ont aimé et ce sera sûrement le cas pour Zelda: Link’s Awakening.

Enfin, on ne sait pour l’instant que très peu de choses sur ce remake exceptionnel. La date de sortie devrait néanmoins être pour cette année et pour vous faire une idée de la nouvelle apparence du jeu, voici le premier trailer qui a récemment été diffusé: https://youtu.be/qY5sfM7r18g

Maintenant, il ne reste plus qu’à être patient, ce qui ne sera certainement pas chose facile!