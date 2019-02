Huawei aurait copié l’Apple Watch d’Apple

Les affaires de Huawei vont de mal en pis!

Huawei se trouve une nouvelle fois au cœur d’une affaire d’espionnage industriel. Pour rappel, le géant chinois est à l’heure actuelle poursuivi par le gouvernement américain à cause du vol d’une technologie appartenant à l’opérateur américain T-Mobile. À ce chef d’accusation, et aux autres qui ont déjà été listés par la Justice américaine, pourrait donc s’ajouter un autre. D’après une enquête menée par le site américain The Information, Huawei aurait tenté de voler les technologies d’Apple en rapport avec sa montre connectée, l’Apple Watch.

Huawei aurait voulu imiter l’Apple Watch

Selon ce rapport, la technologie de capteur de fréquence cardiaque de l’Apple Watch aurait été l’élément qui intéressait le plus Huawei. Afin d’obtenir ses secrets de fabrication, la firme chinoise se serait adonnée à des pratiques peu louables. En effet, le site d’enquête américain parle d’une tentative de corruption. En automne 2018, l’entreprise aurait ainsi envoyé un de ses ingénieurs rencontrer un des fournisseurs de la compagnie à la pomme. Le rôle de cet émissaire était simple: convaincre le fournisseur de donner des informations sur la technologie d’Apple en échange de grosses commandes de composant. Mais le fournisseur en question aurait refusé l’offre.

Il ne s’agirait pas de la seule tentative de Huawei. The Information enfonce le clou en affirmant que le groupe chinois avait également essayé d’obtenir des informations auprès de certains ouvriers appartenant aux lignes de production de la firme de Cupertino. L’enquête cite ainsi un ancien employé d’Apple qui a passé un entretien pour un emploi chez Huawei et affirme que les responsables de recrutement de la société s’intéressaient beaucoup plus à ce qui se passe chez Apple qu’à son embauche.

De son côté, Huawei nie évidemment toutes ces accusations et déclare: «Lors de la phase de recherche et de développement, les employés de Huawei ne doivent utiliser que les informations accessibles au public et respecter la propriété intellectuelle, conformément à nos directives.»

Reste à voir si Huawei sera reconnu coupable d’avoir tenté de copier Apple ou non, mais disons que la firme chinoise semble présentement dans de beaux draps.