FIDO 2: l’authentification aux sites Web par empreintes digitales arrive sur Android

Fini les mots de passe sur les sites Web pour les utilisateurs de smartphone Android!

L’authentification par mot de passe finira-t-elle par disparaître un jour? Rien n’est encore sûr pour le moment. Toutefois, la tendance actuelle tend vers un abandon progressif de ce système afin de mettre en place un dispositif plus efficace. Sur les appareils mobiles, comme un téléphone intelligent ou une tablette, le changement est déjà en marche. Depuis quelques années, les constructeurs mobiles préfèrent intégrer un capteur d’empreintes digitales sur leurs produits (un scanneur d’iris pour d’autres). C’est un système d’authentification bien plus sûr et plus pratique que les mots de passe et, désormais, il est possible de l’utiliser sur les sites Web depuis votre téléphone Android.

Android est enfin certifié FIDO 2

L’Alliance FIDO (Fast IDentity Online) a profité du MWC 2019 qui se déroule actuellement à Barcelone pour nous annoncer la bonne nouvelle. Android bénéficie donc maintenant de la certification FIDO 2. Néanmoins, pour pouvoir en profiter, il faudra avoir un terminal sous Android 7.0 au minimum. Si vous êtes sur une version plus ancienne, il faudra donc penser à faire une mise à jour.

L’Alliance FIDO note que grâce à la certification FIDO 2, les utilisateurs pourront désormais mieux profiter du lecteur d’empreintes digitales de leur smartphone. Ils n’auront plus besoin d’insérer un mot de passe quand ils désirent se connecter à un site Web. L’authentification peut se faire du bout du doigt, via leur empreinte digitale. C’est une façon plus sûre et plus simple d’accéder à son compte sur un site Internet. Cependant, ce système d’authentification ne peut fonctionner que sur des sites ou applications qui supportent les protocoles FIDO 2. Vous ne pourrez donc pas l’utiliser sur tous les sites pour le moment.

Sinon, le dispositif est déjà en place sur les principaux navigateurs actuels, dont Google Chrome, Microsoft Edge et FIDO 2. Pour les utilisateurs de Safari, le navigateur d’Apple, il faudra en revanche patienter encore un peu.

Enfin, l’Alliance FIDO a précisé que l’authentification des données se fait localement, sur l’appareil lui-même. Autrement dit, il n’y a aucun risque en ce qui concerne la sécurité des données de l’utilisateur.

Certes, il faudra encore mémoriser certains de vos mots de passe pour encore quelque temps puisque FIDO 2 n’est pas disponible partout, mais l’ère non sécuritaire des notes sur des Post-its ou sur votre smartphone est presque révolue!