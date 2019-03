SameDay Bot: FedEx teste un robot de livraison autonome

Un pas de plus de franchi dans le domaine de la livraison rapide!

De plus en plus d’acteurs du commerce en ligne et de la livraison investissent de nos jours dans les robots de livraison autonome. Amazon a dévoilé le sien récemment, le petit robot nommé Scout. Maintenant, c’est au tour de FedEx de se lancer dans l’aventure. Son robot de livraison à domicile autonome s’appelle SameDay Bot. Il est visiblement plus agile que ses concurrents et sera bientôt testé à Memphis, la ville du géant américain de la livraison de lettres et paquets.

Un robot pour livrer les colis à domicile rapidement

Le SameDay Bot est un robot autonome assez intéressant. Tout au moins, il est plus intéressant que les modèles présentés jusqu’à présent. L’engin est monté sur 4 roues et s’accompagne de bras articulés, de quoi lui permettre de monter les trottoirs sans aucun problème. La vitesse maximale qu’il peut atteindre est de 16 km/h et cette vitesse est bien adaptée pour l’usage auquel il se destine. Pour rappel, le SameDay Bot sera utilisé pour des livraisons courtes, depuis les points de vente vers les domiciles des clients.

Pour éviter les collisions et contourner les obstacles, le robot de FedEx se dote d’un capteur LIDAR, généralement utilisé sur les voitures autonomes. Il embarque aussi un certain nombre de caméras et deux écrans pour interagir avec les clients et les piétons qu’il croisera en route.

Pour le géant FedEx, SameDay Bot permettra de mieux intégrer le secteur actuel du commerce en ligne, qui est en perpétuelle évolution, et de garantir la sérénité de ses activités. D’après Brie Carere, une des responsables de la firme, ce robot «représente une étape historique dans notre mission qui consiste à résoudre les problèmes et les coûts liés à la livraison du « dernier kilomètre » dans la journée pour le secteur en plein essor du commerce en ligne, d’une façon sûre et bonne pour l’environnement».

À l’heure actuelle, le robot de livraison est en phase de test à Memphis. Si tout va bien, SameDay Bot devrait être mis en service chez d’autres entreprises telles que Pizza Hut, Walmart, AutoZone, entre autres.

Avec ce type de robot de livraison, c’est à croire qu’acheter en ligne sera bientôt encore plus rapide que de se déplacer en boutique!