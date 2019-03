Collecte illégale de données de mineurs: une amende record pour TikTok

On ne rigole pas avec les données personnelles de mineurs!

TikTok est une application très populaire aux États-Unis. Elle appartient à ByteDance et permet de partager des vidéos courtes entre amis. À l’instar des autres applications du même genre, elle est très prisée dans le pays, surtout chez le public jeune, mais voilà; le réseau social a enfreint les règles liées à la protection de la vie privée en ligne des enfants (COPPA) et a dû payer une amende de 5.7 millions de dollars, soit l’amende la plus élevée jamais exigée pour ce type d’effraction.

TikTok a collecté illégalement des données de mineurs

Le fait reproché à TikTok est assez grave aux États-Unis. La plateforme, qui compte actuellement plus de 500 millions d’utilisateurs dans le monde, a collecté des données qu’elle n’aurait pas dû demander à des mineurs. On parle plus précisément ici de données comme le nom, l’adresse mail, le numéro de téléphone et aussi des photos. Ce sont les informations qu’exige le réseau social pour l’inscription sur sa plateforme, sauf qu’aux USA, il est illégal de collecter des informations pareilles auprès des personnes de moins de 13 ans, ce qui constitue une infraction grave.

En effet, la Federal Trade Commission (FTC) précise que TikTok aurait dû demander l’autorisation parentale avant de récupérer ces données. D’ailleurs, l’entreprise devrait être au courant de ce détail, ce qui peut expliquer le montant élevé de l’amende. «TikTok savait que beaucoup d’enfants utilisaient l’application, mais a quand même manqué à l’obligation de demander l’autorisation des parents avant de collecter noms, adresses email et autres informations personnelles des usagers âgés de moins de 13 ans».

De son côté, la société chinoise n’a montré aucune opposition par rapport à la décision de la FTC. Elle a accepté la sentence et a même prévu une révision de son service, en lançant notamment une version spéciale de son application pour le public plus jeune aux États-Unis. Celle-ci intégrera des protections supplémentaires et permettra aux utilisateurs mineurs de se servir du réseau social sans le moindre souci. «À partir d’aujourd’hui, les usagers seront dirigés vers une version de l’application appropriée à leur âge», explique un responsable de l’entreprise.

Malgré la gravité de la situation, on ne peut qu’être heureux du dénouement et on espère que l’amende donnée à TikTok servira d’exemple pour les autres entreprises qui pourraient commettre la même erreur!