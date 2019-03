Les trottinettes électriques font leur apparition dans Google Maps

Quoi de mieux que de se balader en trottinettes électriques?

Google Maps se met à jour et propose de nouvelles fonctionnalités en France. Il n’y a pas longtemps, la navigation en réalité augmentée a été rendue possible. Désormais, l’application de Google va encore plus loin et vous propose des trottinettes électriques en location. Si vous vous déplacez à Paris, Lyon ou Marseille et que vous vous connectez à l’appli, elle vous indiquera les trottinettes disponibles à proximité de l’endroit où vous vous trouvez.

Un partenariat avec Lime

La nouvelle fonctionnalité fait suite au partenariat de Google avec Lime. Peut-être que vous le savez déjà, ce n’est pas vraiment une nouvelle. Le contrat entre ces deux entreprises a été signé en décembre dernier et cette fonctionnalité est déjà disponible aux États-Unis. C’est seulement maintenant que le service débarque en France et comme indiqué plus haut, il va faire ses débuts dans trois grandes villes françaises, à savoir Paris, Lyon et Marseille.

Le principe de fonctionnement est simple. Une fois la navigation sur Google Maps lancée, l’application vous suggère une trottinette Lime qui se trouve à proximité de l’endroit où vous êtes. L’engin est à louer et pour vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin pour cela, l’appli vous renseigne sur la proximité à pied de la trottinette, la charge disponible pour la batterie, le prix estimé et la distance qu’elle peut parcourir. Pour obtenir davantage d’informations sur l’offre, il suffit de cliquer sur Google Maps.

À noter que ce n’est pas la première fois qu’un service de ce genre est proposé en France. Google Maps le propose déjà sur les services VTC comme Uber et Taxify. La firme de Mountain View souhaite donc à enrichir son application de nouvelles fonctionnalités et cherche en même temps de nouvelles opportunités. Sinon, bien que ce nouveau service ne soit disponible que dans trois villes françaises en ce moment, il est fort probable qu’il soit étendu à d’autres villes dans les mois à venir. Tout dépend de la présence ou non de Lime.

Ne reste plus qu’à croiser les doigts pour éventuellement pouvoir se balader en trottinette électrique partout où l’on va!