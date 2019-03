Huawei MateBook X Pro, le meilleur laptop 2019

Huawei arriverait enfin à rivaliser avec les autres gros noms dans le domaine des ordinateurs portables!

Lors du MWC 2019 qui s’est tenu fin février à Barcelone, Huawei a annoncé non pas un, mais deux PC pour cette année: une nouvelle version du Huawei MateBook X Pro et le tout nouveau Huawei MateBook 14. Il faut savoir que la marque chinoise n’est pas vraiment bien établie dans le monde des PC portables; les ordinateurs Huawei peinaient à trouver acheteur à cause de la faible autonomie de leur batterie, d’un design médiocre et de leurs trackpads de basse qualité. Cependant, Huawei a cette fois-ci surpris le monde des amateurs de PC portables. Le constructeur chinois propose avec le MateBook X Pro la nouvelle référence en termes de laptop, mais que propose exactement cette machine? Pourquoi devrions-nous la considérer comme le meilleur laptop 2019? Les réponses dans cet article.

Un design pas très original… mais convaincant

Autant le dire tout de suite: le design du MateBook X Pro est loin d’être original. En fait, 3 observateurs sur 4 penseraient que la firme chinoise a puisé son inspiration dans le MacBook Pro d’Apple. Que ce soit par son nom, son design en alu brossé ou même par l’appellation de la couleur (Space gray), le MateBook X Pro nous fait penser inévitablement aux lignes courbées des MacBook… Sauf, bien entendu, au niveau du prix, grâce auquel Huawei tente de séduire les amateurs, mais disons que l’apparence du MateBook ne poserait pas de problème aux utilisateurs, car Huawei a tout fait pour proposer un design cohérent et attirant.

La finition en alu brossé est tout simplement au top, le châssis et l’écran ne sont pas flexibles et la charnière d’écran fonctionne exactement comme il se doit: vous pouvez la soulever d’un seul doigt pour que l’ensemble du châssis unibody reste en place.

De plus, le portable offre deux ports USB-C (l’un des ports est compatible Thunderbolt 3), ainsi qu’un port USB-A, ce qui nous permettra de brancher n’importe quel périphérique sans utiliser un dongle ou un adaptateur. Si vous voulez brancher un câble vidéo HDMI ou VGA, Huawei propose un adaptateur dans la boîte du MateBook.

Découvrons ce qu’il a dans le ventre

Autant savoir que tout ce superbe design ne servirait à rien si le MateBook X Pro ne tient pas ses promesses en matière de puissance. Heureusement, les caractéristiques du PC sont tout aussi alléchantes. En France, Huawei commercialise deux versions:

processeur Core i5 de 8e génération de type Whiskey Lake (8265U), soutenu par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD; chipset Core i7 quadricœur (8565U), propulsé par 8 Go de RAM et 512 Go SSD.

Le MateBook X Pro possède également une carte graphique MX150 conçue par Nvidia, ce qui le rend tout à fait capable de faire tourner certains jeux et des tâches de graphisme de base. De plus, comme le laissent supposer ses spécificités techniques, le système Windows 10 du PC ne pose aucun problème en matière de tâches de productivité. La machine peut même gérer des applications de photo et vidéo comme Photoshop , Lightroom ou Premiere Pro sans l’ombre d’un crash. Mais autant dire que là, nous n’avons pas affaire à une machine gamer, même si celle-ci peut faire tourner les titres plus ou moins récents, à condition d’opter pour un paramétrage graphique modeste, et il en va de même pour les tâches de montage vidéo ou son. Cependant, pour naviguer sur le Web, consulter ses courriels, visionner des vidéos ou mettre à jour son statut sur les réseaux sociaux, le MateBook X Pro est certainement le laptop le mieux positionné sur le marché.

Il faut savoir que le MateBook X Pro n’est pas vraiment un PC silencieux. Ses ventilateurs tournent généralement à vitesse lente, mais ronronnent davantage lorsque l’on ouvre plusieurs onglets dans son navigateur. C’est le cas notamment lorsque l’ordinateur est branché sur secteur, tandis que sur batterie, l’ordinateur est beaucoup plus silencieux. Quoi qu’il en soit, ce MateBook n’est pas assez puissant pour nous ennuyer avec ses bruits de ventilation.

L’autonomie de la batterie est elle aussi satisfaisante, avec la webcam activée qui se loge dans une touche. Elle se situe en moyenne entre 7 et 8 heures, ce qui est déjà beaucoup plus élevé par rapport à l’autonomie du MacBook Pro avec la touchbar activée.

Le Huawei MateBook X Pro tourne sous l’OS Windows 10 Home, avec lequel sont livrés quelques utilitaires et applications propriétaires de la firme chinoise. Le panel software est réduit au minimum: nous n’avons droit à aucun bloatware, mis à part quelques applis et jeux fournis par Windows.

Compte tenu de tout ce qu’il a dans son ventre, le MateBook X Pro est sans doute le meilleur laptop 2019 pour un prix de lancement situé sous la barre des 2000 euros. Quoi qu’il en soit, le constructeur chinois a réussi son défi de rivaliser les ordinateurs portables de Dell (XPS 13) et surtout le MacBook Pro. D’ailleurs, peut-on dire que l’élève a dépassé son maître?

Ici, la plus grande surprise est le prix de lancement du MateBook X Pro, qui se situe à 1499 euros pour la version 16 Go/512 Go SSD. Son design et ses performances lui valent déjà de bonnes notes, mais une fois que nous tenons compte du prix, l’excellence du PC est évidente. Les quelques défauts du MateBook ne sont à relever que si vous passez beaucoup d’appels vidéo à l’aide de votre ordinateur ou si vous accordez une attention particulière à l’autonomie de la batterie. Bref, tout le reste est à la hauteur de vos besoins et rivalise avec n’importe quel autre ordinateur portable du marché.

Bref, si vous devez changer votre ordinateur portable dans un avenir rapproché, le moins que l’ont puisse dire est que vous devriez grandement considérer le MateBook X Pro de Huawei.

Dernière mise à jour le 2019-03-11 at 09:18 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires